Alphabet cirosunu yüzde 14 artırdı















Arama motoru Google'ın sahibi olan Alphabet Inc, mali yılının üçüncü çeyreğinde cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artırarak 46,2 milyar dolara çıkardı.

Aynı dönemde net kar yüzde 59,1 artışla 11,25 milyar dolar olarak gerçekleşirken, dağıtılabilir hisse başına kar yüzde 62 artışla 10,12 dolardan 16,40 dolara çıktı.