Altın alacaklar dikkat! Atak geldi...

BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|2,07
|199.476.207
|% 0,00
|ECZYT
|20,74
|84.519.098
|% 0,00
|SODA
|8,30
|697.846.940
|% 0,00
|UFUK
|13,93
|508.368
|% 0,00
|ODAS
|2,84
|451.707.678
|% 0,00
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,6561
|7,6660
|% -0,72
|Euro
|8,9874
|9,0232
|% -0,36
|Sterlin
|9,9270
|9,9768
|% 0,01
|Frank
|8,3319
|8,3821
|% 0,01
|Riyal
|2,0438
|2,0540
|% -0,18
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|10,68
|Altın Gr.
|469
|469
|2,20
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|0,54
|Gümüş Gr.
|5,86
|5,87
|0,11
|B. Petrol
|42,54
|42,54
|0,24
Seans Raporu 18:05
- 17:56XU100 Endeks 1, 144 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 24, 322.00 milyon TL de
- 17:56MEGAP Yüzde 5.76 oranında artışla 11.75 lira fiyatla işlem gören hissede 464, 556 adet işlem
- 17:56MEGAP Yüzde 5.76 oranında artışla 11.75 lira fiyatla işlem gören hissede 464, 556 adet işlem
- 17:54ISGSY Yüzde 7.02 oranında artışla 10.83 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 849, 293 adet işlem
- 17:53METUR Yüzde 7.93 oranında artışla 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 750, 770 adet işlem