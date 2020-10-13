Altın alacaklar dikkat! Geri çekildi

BIST En Aktif Hisseler10:24
|TLMAN
|35,48
|2.510.600
|% 11,94
|KLGYO
|14,08
|7.008.376
|% 10,00
|KLNMA
|54,25
|1.576.505
|% 10,00
|DAGHL
|13,31
|153.451
|% 10,00
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,8969
|7,9019
|% 0,17
|Euro
|9,3104
|9,3157
|% -0,19
|Sterlin
|10,2574
|10,3088
|% -0,15
|Frank
|8,6341
|8,6861
|% -0,04
|Riyal
|2,0990
|2,1095
|% 0,14
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-5,42
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,50
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|-0,20
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,04
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|0,17
Seans Raporu 10:24
- 10:37QNBFB Yüzde 7.07 oranında artışla 76.45 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 969 adet işlem
- 10:36EGCEY Yüzde 9.55 oranında artışla 1.95 lira fiyatla işlem gören hissede 323, 122 adet işlem
- 10:35XU100 Endeks 1, 180 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 2, 737.00 milyon TL de
- 10:35DYOBY Yüzde 9.96 oranında artışla 17.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 416, 186 adet işlem
- 10:34CCOLA Yüzde 4.42 oranında artışla 48.66 lira fiyatla işlem gören hissede 247, 950 adet işlem