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Altın alacaklar dikkat! Geri çekildi

13.10.2020 09:52

Son güncelleme : 13.10.2020 10:38
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından bugün tekrar yönünü aşağı çevirdi. Gram altın 490 TL seviyesinden dönerek 485 TL`ye geriledi. Ons altının fiyatı ise 1930 dolar seviyesinden 1915 dolara seviyesine indi. Peki yetkililer altın fiyatlarında yaşanan bu sert değişim için ne diyor? İşte cevabı...




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Altın Gr. 487 487 -0,50  
Cumhuriyet 3.224 3.272 2,00  
Tam 3.209 3.289 -3,43  
Yarım 1.551 1.591 -1,66  
Çeyrek 778 795 -0,83  
Gümüş.Ons 24,87 24,91 -0,20  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 -0,04  
B. Petrol 41,89 41,89 0,17  
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