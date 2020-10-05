Altın alacaklar dikkat! Geri döndü...

BIST En Aktif Hisseler12:29
|INVEO
|29,58
|14.969.386
|% 5,64
|NATEN
|40,30
|105.338.320
|% 5,17
|ARDYZ
|32,92
|21.870.427
|% 3,20
|MPARK
|17,83
|47.270.615
|% 2,94
|TURSG
|6,11
|265.564.155
|% 2,86
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,7540
|7,7577
|% 0,00
|Euro
|9,1141
|9,1220
|% 0,28
|Sterlin
|10,0167
|10,0670
|% 0,10
|Frank
|8,4352
|8,4860
|% 0,50
|Riyal
|2,0617
|2,0720
|% -0,02
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|0,36
|Altın Gr.
|473
|473
|-0,61
|Cumhuriyet
|3.130
|3.178
|-9,00
|Tam
|3.116
|3.193
|-10,30
|Yarım
|1.506
|1.545
|-4,99
|Çeyrek
|755
|772
|-2,49
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,22
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,04
Seans Raporu 12:29
- 12:30XU100 BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
- 12:29XU100 Endeks 1, 156 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 5, 932.00 milyon TL de
- 12:28YESIL Yüzde 7.38 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 367, 242 adet işlem
- 12:26RAYSG Yüzde 9.93 oranında artışla 16.05 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 871 adet işlem
- 12:25KATMR Yüzde 5.74 oranında artışla 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 589, 791 adet işlem