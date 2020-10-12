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Altın alacaklar dikkat! Kırıldı...

12.10.2020 09:34

Son güncelleme : 12.10.2020 11:26
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın 488 TL seviyesinde işlem görürken ons altın psikolojik seviye olan 1900 dolar seviyesini kırarak 1925 dolar seviyesinde işlem görüyor. Uzmanlar, ABD`de teşvik paketine dair beklentilerin piyasalarda iyimserlik yarattığını belirtirken, anketlerde Biden`ın önde olması piyasaları endişelendirdiğini söylüyor.




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Altın Gr. 489 489 0,97  
Cumhuriyet 3.222 3.270 -15,00  
Tam 3.212 3.292 36,94  
Yarım 1.553 1.592 17,87  
Çeyrek 779 796 8,93  
Gümüş.Ons 25,26 25,30 0,12  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,05  
B. Petrol 42,33 42,33 -0,52  
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