Altın alacaklar dikkat! Kırıldı...

BIST En Aktif Hisseler11:12
|RALYH
|5,94
|7.469.624
|% 10,00
|DAGHL
|12,10
|2.274.570
|% 10,00
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|KLNMA
|49,32
|3.808.392
|% 9,99
|DAGI
|13,43
|283.695
|% 9,99
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,8899
|7,8934
|% 0,47
|Euro
|9,3199
|9,3267
|% 0,35
|Sterlin
|10,2549
|10,3063
|% 0,35
|Frank
|8,6303
|8,6823
|% 0,38
|Riyal
|2,0980
|2,1086
|% 0,48
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-4,26
|Altın Gr.
|489
|489
|0,97
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-15,00
|Tam
|3.212
|3.292
|36,94
|Yarım
|1.553
|1.592
|17,87
|Çeyrek
|779
|796
|8,93
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|0,12
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,05
|B. Petrol
|42,33
|42,33
|-0,52
Seans Raporu 11:12
- 11:27SAYAS Yüzde 5.04 oranında artışla 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 902, 034 adet işlem
- 11:26OSTIM Yüzde 9.81 oranında artışla 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 125, 091 adet işlem
- 11:25IHYAY Yüzde 4.58 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 238, 842 adet işlem
- 11:24XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 36 artarak (% 0.80 ) 1, 308
- 11:24 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, ISFIN