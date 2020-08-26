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Altın alacaklar dikkat! Kritik gün yarın

26.08.2020 10:05

Son güncelleme : 26.08.2020 10:07
Altın fiyatları son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. Konuyla ilgili uzmanlar altın fiyatlarının yön bulmakta zorlandığını belirtirken yatırımcılar yarın  gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısında Jerome Powell`ın yapacağı ve altına destek olabilecek bir konuşma bekliyorlar. Ons altın bu sabah güne 1920 dolar seviyesinde başlarken, gram altın 456 TL seviyesinde işlem görüyor.



İç piyasada gram altın 456 liradan, çeyrek altın 742 liradan, Cumhuriyet altını da 2,960 liradan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişim için ne diyor? İşte cevabı...

Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Global risk iştahının yükselmesiyle güvenli liman altın değer kaybetti…

Dikkatlerin ABD ve Çin görüşmesine çevrilmesiyle  birlikte altının ons fiyatı 1920 dolar seviyelerine geriledi. Washington  ve Pekin yönetimlerinin Faz 1 anlaşmaya olan bağlılıklarını teyit  etmesiyle birlikte piyasalarda risk iştahı gözlenirken, güvenli  limanlardan çıkışlar gözlemlendi.

Yatırımcılar diğer taraftan yarın  gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısında Jerome Powell'ın  yapacağı ve altına destek olabilecek bir konuşma bekliyorlar.

Reel  faizlerin düşük kalması altına yönelik talebin devamını sağlayabilir. Enflasyonda yükseliş beklentileriyle birlikte yatırımcılar dolardaki  değer kaybına karşı korunmak için güvenli liman altına sığınıyorlar.

IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: Ons altın dün hemen hemen yatay hareket etti ve günü 1926  desteğinde kapattı. Bu gece Asya seansında da 1926 desteği üzerinde  tutunma çabasının olduğunu görüyoruz.

Gün içerisinde 1926 desteğinin  kırılıp kırılamaması önemli olacaktır. Olası aşağı yönlü hareketlerde  ilk kritik destek 1897 dolar seviyesidir. Bu destek aynı zamanda grafikte de  görülen yükselen fiyat kanalının alt bandına denk gelmesinden ötürü  ana destek konumundadır.


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