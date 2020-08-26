Altın alacaklar dikkat! Kritik gün yarın















İç piyasada gram altın 456 liradan, çeyrek altın 742 liradan, Cumhuriyet altını da 2,960 liradan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişim için ne diyor? İşte cevabı...

Alan Yatırım Menkul Değerler tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Global risk iştahının yükselmesiyle güvenli liman altın değer kaybetti…

Dikkatlerin ABD ve Çin görüşmesine çevrilmesiyle birlikte altının ons fiyatı 1920 dolar seviyelerine geriledi. Washington ve Pekin yönetimlerinin Faz 1 anlaşmaya olan bağlılıklarını teyit etmesiyle birlikte piyasalarda risk iştahı gözlenirken, güvenli limanlardan çıkışlar gözlemlendi.

Yatırımcılar diğer taraftan yarın gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısında Jerome Powell'ın yapacağı ve altına destek olabilecek bir konuşma bekliyorlar.

Reel faizlerin düşük kalması altına yönelik talebin devamını sağlayabilir. Enflasyonda yükseliş beklentileriyle birlikte yatırımcılar dolardaki değer kaybına karşı korunmak için güvenli liman altına sığınıyorlar.

IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: Ons altın dün hemen hemen yatay hareket etti ve günü 1926 desteğinde kapattı. Bu gece Asya seansında da 1926 desteği üzerinde tutunma çabasının olduğunu görüyoruz.

Gün içerisinde 1926 desteğinin kırılıp kırılamaması önemli olacaktır. Olası aşağı yönlü hareketlerde ilk kritik destek 1897 dolar seviyesidir. Bu destek aynı zamanda grafikte de görülen yükselen fiyat kanalının alt bandına denk gelmesinden ötürü ana destek konumundadır.