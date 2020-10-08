Altın alacaklar dikkat! Ramak kaldı

BIST En Aktif Hisseler14:37
|PRZMA
|6,05
|18.849.774
|% 10,00
|VANGD
|11,11
|2.881.379
|% 10,00
|IDGYO
|8,03
|1.885.337
|% 10,00
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|DENGE
|5,61
|4.105.667
|% 10,00
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,9242
|7,9298
|% 0,61
|Euro
|9,3241
|9,3317
|% 0,60
|Sterlin
|10,1958
|10,2469
|% 0,40
|Frank
|8,5940
|8,6457
|% 0,38
|Riyal
|2,1056
|2,1161
|% 0,47
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|4,46
|Altın Gr.
|482
|482
|3,14
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|Tam
|3.172
|3.250
|30,38
|Yarım
|1.533
|1.572
|14,69
|Çeyrek
|769
|786
|7,35
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|0,15
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,11
|0,06
|B. Petrol
|42,78
|42,78
|0,79
Seans Raporu 14:37
- 14:51EGCEY Yüzde -9.70 oranında düşüşle 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 598, 486 adet işlem
- 14:50PEGYO Yüzde -3.35 oranında düşüşle 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 666, 621 adet işlem
- 14:48METUR Yüzde -5.39 oranında düşüşle 9.65 lira fiyatla işlem gören hissede 514, 951 adet işlem
- 14:47XU100 Endeks 1, 150 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 10, 678.00 milyon TL de
- 14:47SERVE Yüzde -7.77 oranında düşüşle 15.20 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 488 adet işlem