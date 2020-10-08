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Altın alacaklar dikkat! Ramak kaldı

08.10.2020 13:41

Son güncelleme : 08.10.2020 14:51
ABD`de başkan adayı Joe Biden`ın seçim yarışında farkı açmasıyla birlikte piyasalarda beklenti oluşmaya başlamış durumda. Bu beklentiyle piyasalar Demokratların yönetime gelmesiyle daha fazla teşvik ve mali destek geleceğini satın almaya başladı. Hal böyle olunca altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi ve ons altın fiyatının 1900 dolar seviyesini aşmasına ramak kaldı.




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