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Altın alacaklar dikkat! Sabitlendi...

17.09.2020 09:38

Son güncelleme : 17.09.2020 11:52
Tüm dünyanın gözü kulağı dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararındaydı. Karar açıklandı ve Fed beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Bu durum bir nebzede olsa altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Gram altın 469 TL`ye ons altın ise 1945 dolara geriledi.




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