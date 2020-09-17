Altın alacaklar dikkat! Sabitlendi...

BIST En Aktif Hisseler11:37
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,5418
|7,5442
|% 0,53
|Euro
|8,9079
|8,9123
|% 0,51
|Sterlin
|9,7340
|9,7828
|% 0,28
|Frank
|8,2470
|8,2967
|% 0,31
|Riyal
|2,0043
|2,0144
|% 0,44
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-14,76
|Altın Gr.
|471
|471
|-1,61
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|-6,00
|Tam
|3.114
|3.192
|-5,34
|Yarım
|1.505
|1.544
|-2,59
|Çeyrek
|755
|772
|-1,29
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|-0,29
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,20
Seans Raporu 11:37
- 11:53DITAS Yüzde -3.71 oranında düşüşle 31.68 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 975 adet işlem
- 11:51NUGYO Yüzde -7.53 oranında düşüşle 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 714, 605 adet işlem
- 11:50BJKAS Yüzde -3.72 oranında düşüşle 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 161, 334 adet işlem
- 11:49 Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, KSTUR, SNKRN, BEYAZ, UZERB, BALAT, UFUK, YBTAS, SUMAS
- 11:49 ISKUR, CMBTN, AVOD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında