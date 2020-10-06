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Altın fiyatları kritik sınırı geçti!

06.10.2020 11:11

Son güncelleme : 06.10.2020 11:31
Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor! Uzun süredir 1900 dolar seviyesinin altında hareket eden ons altın yeni günde 1910 dolar seviyesine çıktı. Peki altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? İşte cevabı...



İç piyasada gram altın 476 liradan, çeyrek altın 761 liradan, Cumhuriyet altını 3,151 liradan, ons altın ise 1910 dolardan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişim için ne diyor? İşte cevabı....

1900 DOLAR SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Troy Kıymetli Maden Ticareti tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Haftanın ilk gününde Başkan Donald Trump’ın hastaneden taburcu edilmesi sonrası piyasalar oldukça pozitif bir günü geride bıraktı. Altın da bu pozitifliğin etkisiyle yeşil bir haftalık başlangıç yapmış oldu. 1899 dolar/ons seviyesinden güne giriş yapan sarı maden, seansa satıcılı bir başlangıç yapmasının ardından 1887 dolar/onsla günün en düşük seviyesini kaydetti. Başkan Donald Trump’ın sağlığına dair olumlu gelişmeler yaşanmasının ardından piyasalarda buna olumlu tepki vererek altındaki kayıpların toparlanmasına sebep oldu. Altında hızlı bir yükseliş yaşanırken 1900 dolar/onsun üzerine geri döndü.

Trump’ın iyileşmesi aynı zamanda Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin teşvik paketi üzerine bir uzlaşı sağlanacağı beklentisini de artırmış oldu. Bu beklenti ise piyasaları destekleyen diğer bir unsur olarak öne çıkmış oldu ve altının günü 1913 dolar/onstan yüzde 0,7 kazançla tamamlamış oldu. Diğer taraftan bugün FED Başkanı Jerome Powell ve ECB Başkanı Christine Lagarde’nin yapacağı konuşmalar piyasalarda takip edilecek.

KAZANÇ HANESİNE YAZDI

Gümüş ise yüzde 2,7’lik kazancıyla günün en çok değer kazanan kıymetli madeni olurken, 24,51 dolar/onsla iki haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. Seansı 24,38 dolar/onstan tamamlayan beyaz maden toparlanma çabasını sürdürmüş oldu. Platinin 900 dolar/ons direnciyle olan mücadelesi devam etmesine karşın, dün bu direnci kırarak 906 dolar/onsa kadar uzandı. Seansı ise  900 dolar/onstan tamamlayan platin önceki güne kıyasla yüzde 2,5 kazancı hanesine yazmış oldu.

Paladyum da diğer kıymetliler gibi yeşilde kapattığı bir günü geride bırakırken, diğer kıymetlilerle benzer şekilde hareket etmiş oldu. Seansı 2367 dolar/onstan tamamlayan paladyum yüzde 2,5 değer kazandı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda dünkü seansta alıcıların iştahların düştüğü bir seansı geride kalırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 0,3-0,5 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul’da toplamda 3.820 kg altın, 6.080 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı.

Meksa Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde ise şu ifadeler kullanıldı: Dalgalı hareket ile birlikte destek seviyelerinden tepki  alımı geldi. İlk destek 1.908 ve 1.900 bandında bulunuyor.  Sonraki   destekler  ise  1.885-1.880 ve 1.850 olarak görülüyor. İlk direnç ise  1.918 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi  gerekecek. Sonraki dirençler 1.933-1.957 ve 1.975-1.993 noktalarında  bulunuyor. Çıkış hareketi güç toplama çabasında ancak direnç  seviyesini geçmekte zorlanabilir.


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