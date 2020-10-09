Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni belli oldu!

BIST En Aktif Hisseler17:43
|DYOBY
|14,52
|256.309.116
|% 10,00
|BEYAZ
|12,43
|23.993.618
|% 10,00
|IDEAS
|11,66
|9.852.821
|% 10,00
|ATSYH
|4,40
|1.250.440
|% 10,00
|UFUK
|14,74
|267.871
|% 10,00
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,8577
|7,8660
|% -0,98
|Euro
|9,2842
|9,2931
|% -0,61
|Sterlin
|10,1902
|10,2413
|% -0,47
|Frank
|8,5904
|8,6422
|% -0,37
|Riyal
|2,0916
|2,1021
|% -0,88
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|34,18
|Altın Gr.
|489
|489
|5,60
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|0,91
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|0,19
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,29
Seans Raporu 17:43
- 17:54DERIM Yüzde 4.36 oranında artışla 10.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 295, 993 adet işlem
- 17:53XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 09 artarak (% 1.18 ) 1, 295
- 17:53XU100 Endeks 1, 164 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 17, 381.00 milyon TL de
- 17:51RODRG Yüzde 8.18 oranında artışla 10.05 lira fiyatla işlem gören hissede 445, 644 adet işlem
- 17:50PENGD Yüzde 9.97 oranında artışla 6.84 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 712, 611 adet işlem