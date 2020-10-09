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Altın fiyatlarındaki yükselişin nedeni belli oldu!

09.10.2020 16:48

Son güncelleme : 09.10.2020 17:56
Altın fiyatlarında güçlü yükseliş yaşanıyor. Ons altın 1928 dolar seviyesine çıkarken gram altın 490 TL seviyesine yaklaştı. Analistler, 21 Eylül`den bu yana ilk kez ons altının bu seviyeye çıktığını söylüyor. Ayrıca Çin piyasalarının uzun tatilin ardından yeniden açılması, ABD`de yeni koronavirüs teşvik paketi üzerinde Demokratlar ile Beyaz Saray`ın bir anlaşmaya varacakları umutlarının artması ve Avrupa`da artan koronavirüs vakalarının değerli metalleri yine güvenli liman haline getirmesi uluslararası piyasalarda altın fiyatlarını hızla yukarı çekti.




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Yarım 1.556 1.596 21,77  
Çeyrek 781 798 10,88  
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Gümüş Gr. 6,27 6,27 0,19  
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