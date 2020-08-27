Stratejst Cüneyt Paksoy, altın fiyatları ile ilgili "Ons altındaki düzeltme süreci devam ediyor. Alım fırsatı için süreç takip edilmeli." dedi.
Altın ile ilgili önemli açıklama!
27.08.2020 15:22
Son güncelleme : 27.08.2020 15:26
MAHMUT EKİNCİ
Stratejist Cüneyt Paksoy, piyasaların merakla beklediği Jackson Hole konferansı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
JP Morgan'ın yayınladığı dolar raporuna da değinen Paksoy, dolar/TL'deki beklentileri ve son gelişmeleri yorumladı.
Yayının son bölümlerinde herkes tarafından yakından takip edilen altın fiyatları ile ilgili de konuşan Paksoy, dolar/TL ve ons altına bağlı olarak altın ve gram altındaki önemli seviyeleri açıkladı.
Paksoy, Borsa İstanbul'daki gelişmelerle sözlerini tamamladı.
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BIST En Aktif Hisseler15:09
|RAYSG
|7,59
|15.954.935
|% 10,00
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|KLGYO
|5,83
|43.976.092
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|6.612.481
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.926.590
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|2.178.063
|% 10,00
|
|BMELK
|5,31
|836.810
|% -10,00
|
|DMSAS
|5,62
|137.766.556
|% -5,39
|
|PRKME
|4,39
|177.626.701
|% -4,57
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|NIBAS
|14,80
|2.350.743
|% -4,52
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|DGGYO
|12,10
|28.665.913
|% -4,50
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|GUSGR
|6,71
|704.859.152
|% 1,98
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|GARAN
|7,02
|639.658.551
|% 1,74
|
|SISE
|6,24
|454.198.254
|% -0,16
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|TUPRS
|83,05
|434.208.829
|% 0,97
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|FENER
|24,56
|431.430.368
|% 6,60
|
|SKBNK
|1,45
|247.986.831
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,87
|274.486.015
|% 0,54
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|YKBNK
|2,10
|225.644.236
|% 1,45
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|GUSGR
|6,71
|704.859.152
|% 1,98
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|PETKM
|4,00
|416.895.080
|% -0,74
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|15:09
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3367
|7,3424
|% -0,27
|
|Euro
|8,6622
|8,6766
|% -0,48
|
|Sterlin
|9,6511
|9,6995
|% -0,50
|
|Frank
|8,0268
|8,0752
|% -0,59
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|Riyal
|1,9505
|1,9603
|% -0,37
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-13,80
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-4,59
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-2,00
|
|Tam
|3.028
|3.104
|-10,16
|
|Yarım
|1.464
|1.501
|-4,92
|
|Çeyrek
|734
|751
|-2,46
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,31
|-0,22
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|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,07
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|B. Petrol
|45,86
|45,86
|-0,30
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