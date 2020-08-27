Altın ile ilgili önemli açıklama!















MAHMUT EKİNCİ

Stratejist Cüneyt Paksoy, piyasaların merakla beklediği Jackson Hole konferansı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

JP Morgan'ın yayınladığı dolar raporuna da değinen Paksoy, dolar/TL'deki beklentileri ve son gelişmeleri yorumladı.

Yayının son bölümlerinde herkes tarafından yakından takip edilen altın fiyatları ile ilgili de konuşan Paksoy, dolar/TL ve ons altına bağlı olarak altın ve gram altındaki önemli seviyeleri açıkladı.

Paksoy, Borsa İstanbul'daki gelişmelerle sözlerini tamamladı.

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