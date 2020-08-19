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Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?

19.08.2020 17:30

Son güncelleme : 19.08.2020 17:35
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 471 bin 650 liraya geriledi.



AA

Altın piyasasında, en düşük 469 bin 500, en yüksek ise 478 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,33 düşüşle 471 bin 650 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 981 milyon 727 bin 811 lira, işlem miktarı ise 2.109,25 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 992 milyon 16 bin 878,52 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.


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