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Altının kilogramı 463 bin 750 liraya yükseldi

07.09.2020 17:33

Son güncelleme : 07.09.2020 17:37
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 463 bin 750 liraya yükseldi.



AA

Altın piyasasında, en düşük 461 bin lira, en yüksek 464 bin 550 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 463 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 298 milyon 777 bin 889,96 lira, işlem miktarı ise 5.085,26 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 323 milyon 17 bin 639,57 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Odeabank şeklinde sıralandı.


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