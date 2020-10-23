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Altının kilogramı 490 bin liraya yükseldi

23.10.2020 16:55

Son güncelleme : 23.10.2020 17:00
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 490 bin liraya yükseldi.



AA

Altın piyasasında, en düşük 483 bin 570 lira, en yüksek 490 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 490 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 858 milyon 584 bin 650,17 lira, işlem miktarı ise 1.790,95 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 866 milyon 642 bin 857,42 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.


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