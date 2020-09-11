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Altının kilogramı ne kadar?

11.09.2020 16:38

Son güncelleme : 11.09.2020 16:50
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 800 liraya geriledi.



AA

Altın piyasasında, en düşük 465 bin 500 lira, en yüksek 469 bin 530 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 467 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 464 milyon 720 bin 912,10 lira, işlem miktarı ise 1.000,32 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 498 milyon 735 bin 747,96 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.


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