Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 800 liraya geriledi.
Altının kilogramı ne kadar?
11.09.2020 16:38
Son güncelleme : 11.09.2020 16:50
AA
Altın piyasasında, en düşük 465 bin 500 lira, en yüksek 469 bin 530 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 467 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 464 milyon 720 bin 912,10 lira, işlem miktarı ise 1.000,32 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 498 milyon 735 bin 747,96 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
16:351.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,89
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
16:357,4757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,4940
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4786
En Düşük
7,4368
16:358,8631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0577
|Açılış
|: 8,8450
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|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
16:35467,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,47
|Açılış
|: 467,64
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
468,84
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler16:33
|DNISI
|6,82
|2.536.494
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.452.634
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.452.634
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|FENER
|39,90
|7.944.250
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.474.245
|% -9,92
|
|HATEK
|12,47
|78.856.833
|% -7,29
|
|SKTAS
|4,12
|31.585.774
|% -7,00
|
|ISGSY
|9,52
|48.029.661
|% -6,48
|
|PETKM
|4,29
|1.548.191.435
|% 0,70
|
|THYAO
|10,94
|814.373.826
|% 1,67
|
|IHLGM
|1,56
|577.990.490
|% 7,59
|
|PGSUS
|47,78
|531.058.960
|% 3,87
|
|ZOREN
|2,73
|526.728.429
|% 0,37
|
|IHLGM
|1,56
|577.990.490
|% 7,59
|
|PETKM
|4,29
|1.548.191.435
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,49
|468.240.178
|% -1,32
|
|IHYAY
|1,31
|357.526.134
|% 4,80
|
|ZOREN
|2,73
|526.728.429
|% 0,37
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4732
|7,4763
|% 0,37
|
|Euro
|8,8548
|8,8638
|% 0,66
|
|Sterlin
|9,5304
|9,5782
|% 0,19
|
|Frank
|8,1868
|8,2361
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9859
|1,9958
|% 0,31
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|6,17
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|-9,00
|
|Tam
|3.092
|3.169
|-9,30
|
|Yarım
|1.495
|1.533
|-4,50
|
|Çeyrek
|750
|766
|-2,25
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,96
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|39,81
|39,81
|-0,25
|
Seans Raporu
16:33
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