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Altının kilogramı ne kadar?

06.10.2020 17:02

Son güncelleme : 06.10.2020 17:12
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 478 bin liraya yükseldi.



AA

Altın piyasasında, en düşük 464 bin lira, en yüksek 478 bin 425 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3 artışla 478 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 252 milyon 665 bin 75,35 lira, işlem miktarı ise 4.825,02 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 257 milyon 419 bin 584,07 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.


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