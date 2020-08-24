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Altının kilogramı yükseldi

24.08.2020 17:26

Son güncelleme : 24.08.2020 17:31
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 463 bin 300 liraya yükseldi.



AA

Altın piyasasında, en düşük 455 bin 550, en yüksek ise 464 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,23 yükselişle 463 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 655 milyon 636 bin 498,21 lira, işlem miktarı ise 3.663 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 704 milyon 35 bin 160,58 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Standart Kıymetli Madenler ve Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.


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