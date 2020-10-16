Alüminyum fiyatları Çin`de sağlam talep, dünyanın geri kalanında güçlü büyüme, talep beklentileri ve düşük dolar nedeniyle 15 ayın zirvesine çıktı.
Alüminyum fiyatları 15 ayın zirvesine çıktı
16.10.2020 13:06
Son güncelleme : 16.10.2020 13:59
Londra Metal Borsası'nda TSİ 12.20'de üç ay vadeli alüminyum, % 0,2 artarak 1.856 dolar/tondan işlem gördü.
Kontrat, erken işlemlerde 1.864 dolar/ton ile temmuz 2019'dan beri en yüksek seviyesine çıktı.
Analistler, makro resimin pozitif olduğunu, doların zayıfladığını ve Çin'de talebin çok güçlü olduğunu belirtti.
13:481.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 10,37
|Açılış
|: 1.185
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|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.185
13:487,9473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0149
|Açılış
|: 7,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9498
En Düşük
7,9127
13:489,3140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0180
|Açılış
|: 9,2890
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|Önceki Kapanış
|: 9,2750
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9,3200
En Düşük
9,2709
13:48487,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,45
|Açılış
|: 487,75
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
488,07
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler13:48
|TKURU
|357,50
|41.720.256
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.842.973
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.380.289
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|39.722.835
|% 9,96
|
|ESEN
|15,03
|6.974.762
|% 9,95
|
|POLTK
|353,00
|3.545.532
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|628.446
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|3.872.620
|% -9,99
|
|BASCM
|9,37
|37.246
|% -9,99
|
|COSMO
|8,84
|1.246.617
|% -9,98
|
|SISE
|6,80
|833.021.880
|% 1,19
|
|PETKM
|4,75
|569.811.187
|% 1,06
|
|KERVT
|7,83
|437.364.290
|% 4,12
|
|TUPRS
|82,60
|342.066.703
|% 1,66
|
|IHLGM
|1,72
|308.714.467
|% 8,18
|
|IHLGM
|1,72
|308.714.467
|% 8,18
|
|EKGYO
|1,94
|295.204.910
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,80
|248.823.749
|% 4,05
|
|SISE
|6,80
|833.021.880
|% 1,19
|
|PETKM
|4,75
|569.811.187
|% 1,06
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9430
|7,9473
|% 0,19
|
|Euro
|9,3088
|9,3140
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,2603
|10,3117
|% 0,42
|
|Frank
|8,6528
|8,7049
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1111
|2,1217
|% 0,01
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|0,82
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|16,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|24,01
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|11,62
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|-0,40
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