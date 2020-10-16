Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Alüminyum fiyatları 15 ayın zirvesine çıktı

16.10.2020 13:06

Son güncelleme : 16.10.2020 13:59
Alüminyum fiyatları Çin`de sağlam talep, dünyanın geri kalanında güçlü büyüme, talep beklentileri ve düşük dolar nedeniyle 15 ayın zirvesine çıktı.



Londra Metal Borsası'nda TSİ 12.20'de üç ay vadeli alüminyum, % 0,2 artarak 1.856 dolar/tondan işlem gördü.

Kontrat, erken işlemlerde 1.864 dolar/ton ile temmuz 2019'dan beri en yüksek seviyesine çıktı.

Analistler, makro resimin pozitif olduğunu, doların zayıfladığını ve Çin'de talebin çok güçlü olduğunu belirtti.


ETİKETLER
alüminyumemtiafiyat




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:481.191
Değişim :  0,88% |  10,37
Açılış :  1.185  
Önceki Kapanış :  1.180  
En Yüksek
1.191 En Düşük
1.185
BIST En Aktif Hisseler13:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKURU 357,50 41.720.256 % 10,00  
DAGHL 17,71 35.842.973 % 10,00  
EUYO 3,75 1.380.289 % 9,97  
MERKO 25,18 39.722.835 % 9,96  
ESEN 15,03 6.974.762 % 9,95  
daha fazla
13:48 Alış Satış %  
Dolar 7,9430 7,9473 % 0,19  
Euro 9,3088 9,3140 % 0,19  
Sterlin 10,2603 10,3117 % 0,42  
Frank 8,6528 8,7049 % 0,03  
Riyal 2,1111 2,1217 % 0,01  
daha fazla
13:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.909 1.910 0,82  
Altın Gr. 488 488 0,45  
Cumhuriyet 3.220 3.268 16,00  
Tam 3.209 3.289 24,01  
Yarım 1.551 1.591 11,62  
Çeyrek 778 795 5,80  
Gümüş.Ons 24,39 24,42 0,11  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 0,04  
B. Petrol 42,76 42,76 -0,40  
Seans Raporu 13:48
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru