Alüminyum fiyatları 15 ayın zirvesine çıktı















Londra Metal Borsası'nda TSİ 12.20'de üç ay vadeli alüminyum, % 0,2 artarak 1.856 dolar/tondan işlem gördü.

Kontrat, erken işlemlerde 1.864 dolar/ton ile temmuz 2019'dan beri en yüksek seviyesine çıktı.

Analistler, makro resimin pozitif olduğunu, doların zayıfladığını ve Çin'de talebin çok güçlü olduğunu belirtti.