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Ar-Ge`ye geçen yıl yaklaşık 46 milyar lira harcandı

23.10.2020 11:04

Son güncelleme : 23.10.2020 11:05
Türkiye`de araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcaması, 2019`da bir önceki yıla göre yüzde 19,2 artarak 45 milyar 954 milyon lira oldu.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2019 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu harcamanın gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2018'de yüzde 1,03 iken, 2019'da yüzde 1,06'ya yükseldi. Ar-Ge harcaması, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 19,2 artarak 45 milyar 954 milyon lira oldu.

Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 64,2 ile en büyük paya sahipken, bunu yüzde 29,2 ile yükseköğretim takip etti.

Kar amacı olmayan kuruluşlarca yapılan Ar-Ge harcamalarının da dahil olduğu genel devlet Ar-Ge harcamalarının, toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 6,6 oldu. Personel harcamaları yüzde 51,6 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu.

Ar-Ge harcamalarının 2019 yılında yüzde 56,3'ü mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken, bunu yüzde 29,4 ile genel devlet, yüzde 12,8 ile yükseköğretim, yüzde 1,5 ile yurt dışı kaynaklar ve yüzde 0,02 ile yurt içi diğer kaynaklar takip etti.

Ar-Ge personeli arttı

Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden geçen yıl toplam 182 bin 847 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı.

Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış yüzde 6,2 olarak hesaplandı. Sektörler itibarıyla dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin yüzde 62,9'u mali ve mali olmayan şirketlerde, yüzde 32,3'ü yükseköğretimde ve yüzde 4,9'u kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.

TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 2019'de 58 bin 224 kişiyle toplamın yüzde 31,8'ini oluşturdu.

Ar-Ge personelinin yüzde 32,8'i doktora ve üstü eğitim düzeyine sahip

Öğrenim durumuna göre Ar-Ge personelinin yüzde 32,8'inin doktora ve üstü eğitim düzeyine sahip olduğu görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 32,5 ile lisans, yüzde 24,6 ile yüksek lisans, yüzde 5,1 ile meslek yüksekokulu ve yüzde 5 ile lise ve altı kategorileri takip etti.

TZE cinsinden Ar-Ge personelinin eğitim durumuna göre dağılımı ise sırasıyla yüzde 44,5 ile lisans, yüzde 21,6 ile yüksek lisans, yüzde 19,8 ile doktora ve üstü, yüzde 7,2 ile meslek yüksekokulu ve yüzde 6,7 ile lise ve altı izledi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeye göre, aynı dönemde Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge yüzde 31,6 ile Ankara olurken, bunu yüzde 26,4 ile İstanbul ve yüzde 9,5 ile Kocaeli, ardından Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesi takip etti.

İmalat sektöründe Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimlerin ihracattaki payı yüzde 50,5 oldu.


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