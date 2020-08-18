Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir devam etti.
Asya borsaları karışık seyretti
18.08.2020 11:01
Son güncelleme : 18.08.2020 11:05
AA
Japonya'da dün ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde daraldığına işaret eden veri sonrası dün gözlenen, bugün de devam etti. Endeksteki düşüşte Japon yeninin dolar karşısında güçlenmesinin ihracatçı şirket hisselerine satış getirmesi de etkili oldu.
Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 azalarak günü 23.051 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,5 değer kaybederek 105,5 seviyelerine geriledi.
Çin'de, ülke merkez bankasının likidite desteği haberleriyle yükselişine bugün de devam eden Şanghay bileşik endeksi, günü yüzde 0,4 artarak 3.451 puandan kapattı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 38.298 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 25.270 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 azalışla 2.348 puanda seyrediyor.
10:501.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.094
En Düşük
1.084
10:507,3929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0092
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4005
En Düşük
7,3688
10:508,7928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0363
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,8080
En Düşük
8,7426
10:50477,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 6,69
|Açılış
|: 477,41
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,89
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler10:48
|ARMDA
|29,04
|5.622.868
|% 10,00
|
|ISBTR
|43.340,00
|43.340
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|42.175
|% 9,99
|
|HUBVC
|18,63
|41.138.931
|% 9,98
|
|FADE
|5,62
|19.847.513
|% 9,98
|
|RALYH
|13,05
|15.049.082
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|1.511.889
|% -10,00
|
|TACTR
|5,00
|57.570
|% -6,89
|
|EPLAS
|14,01
|15.019
|% -5,97
|
|MSGYO
|3,32
|5.075.638
|% -5,95
|
|GARAN
|7,04
|298.448.747
|% 1,15
|
|RTALB
|55,90
|218.875.224
|% 7,50
|
|THYAO
|11,17
|158.943.447
|% 1,36
|
|ASELS
|17,84
|142.201.419
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|139.596.444
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|139.596.444
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|134.569.184
|% 0,00
|
|GARAN
|7,04
|298.448.747
|% 1,15
|
|TSKB
|1,09
|36.775.836
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,59
|41.889.373
|% 3,25
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3886
|7,3910
|% 0,10
|
|Euro
|8,7852
|8,7915
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,7051
|9,7538
|% 0,72
|
|Frank
|8,1380
|8,1870
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9655
|1,9753
|% 0,25
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.006
|20,38
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,07
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|28,16
|28,19
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|0,18
|
|B. Petrol
|45,41
|45,41
|0,04
|
Seans Raporu
10:48
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11:00MRGYO
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10:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 69 artarak (% 0.67 ) 1, 006