Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.
Asya borsaları karışık seyretti
02.09.2020 10:15
Son güncelleme : 02.09.2020 10:18
AA
Avustralya ekonomisi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 7 daralarak 29 yılın ardından ilk kez resesyona girdi. Ülke ekonomisi ilk çeyrekte de yüzde 0,3 küçülmüştü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair gelişmeler de gündemdeki yerini korurken, ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de salgın nedeniyle Pekin hükümetinin kabul ettiğinden çok daha fazla kişinin öldüğünü iddia etti.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalarak 3.405 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artarak 2.364 puandan günü tamamladı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 23.247 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 106 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 38.836 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kayıpla 25.104 puanda seyrediyor.
10:021.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,70
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.086
En Düşük
1.083
10:027,3766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0090
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3766
En Düşük
7,3588
10:028,7655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0123
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7941
En Düşük
8,7571
10:02466,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,16
|Açılış
|: 466,39
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
464,26
BIST En Aktif Hisseler10:02
|FRIGO
|23,16
|331.790
|% 20,97
|
|YKSLN
|8,09
|8.738.422
|% 14,51
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.287.219
|% 9,99
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|BURCE
|21,76
|467.470
|% -6,61
|
|ULAS
|2,70
|513.580
|% -6,25
|
|NIBAS
|15,90
|69.789
|% -5,86
|
|FENER
|29,48
|41.303.416
|% 4,54
|
|SISE
|6,21
|27.862.843
|% 0,16
|
|BJKAS
|3,18
|26.365.894
|% 2,58
|
|EKGYO
|1,77
|19.448.494
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,00
|16.485.331
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,77
|19.448.494
|% 0,57
|
|BJKAS
|3,18
|26.365.894
|% 2,58
|
|SKBNK
|1,39
|8.213.109
|% 0,72
|
|IHLGM
|1,42
|7.908.137
|% -2,07
|
|KRDMD
|3,00
|16.485.331
|% -0,33
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3721
|7,3766
|% 0,12
|
|Euro
|8,7605
|8,7655
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,8309
|9,8802
|% 0,04
|
|Frank
|8,0623
|8,1109
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9603
|1,9701
|% 0,13
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|-5,78
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,98
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|45,95
|45,95
|0,37
|
Seans Raporu
10:02
daha fazla
-
10:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 43 kaybederek (% -0.12 ) 1, 221
-
10:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GUSGR, MRDIN, USAS
-
10:17
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle YKSLN, FRIGO, ECBYO
-
10:17
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BALAT, YONGA
-
10:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUSGR, MRDIN, ADANA