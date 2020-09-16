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Asya borsaları karışık seyretti

16.09.2020 10:13

Son güncelleme : 16.09.2020 10:14
Asya borsalarında ABD Merkez Bankası`nın (Fed) bugün açıklanacak faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izlendi.



AA

Fed'in bugün faizlerde bir değişiklik yapması beklenmezken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yeni para politikası stratejisini açıklamasının ardından gerçekleştirilen ilk toplantı olması dolayısıyla karar metni ve değerlendirmelerde yer alacak ipuçları yakından takip edilecek.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Suga Yoşihide, Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi. Suga, başbakanlık görevini Eylül 2021'deki olağan genel seçimlere kadar yürütecek.

Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 14,8 ve ithalat yüzde 20,8 geriledi. Böylece dış ticaret dengesinde açık beklentilerinin aksine 248,3 milyar yen fazla oluştu.

İhracat odaklı büyümenin hakim olduğu Japonya'da, her ne kadar istenilen toparlanma elde edilmese de ihracattaki düşüşün ivme kaybettiği ve beklentilerin altında kaldığı görüldü.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 23.476 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 105,4 seviyesine geriledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,5 azalarak 3.279 puan olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.436 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 39.126 puanda, Hong Kong'da Hang Seng edeksi yüzde 0,1 kayıpla 24.705 puanda seyrediyor.


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