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Asya borsaları karışık seyretti

09.10.2020 10:09

Son güncelleme : 09.10.2020 10:10
Asya borsaları karışık bir seyir izledi.



AA

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın teşvik paketi görüşmelerine yeniden katılabileceklerinin sinyalini vermesinin ardından ABD borsaları pozitif bir seyir izlese de, küresel bazda açıklanan makro ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması nedeniyle Asya borsalarında karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün, uzun tatil sonrası işleme açılan Çin pay piyasalarındaki güçlü alışlarla Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,6 değer kazanarak 3.270 puana çıktı.

Hane halkı harcamalarının beklentilerin altında kaldığı Japonya'da ise Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 23.620 puana düşerken, dolar/yen paritesi de yüzde 0,1 azalışla 105,94 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan Merkez Bankası'nın beklentilere paralel politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 4'te sabit bırakması sonrası Sensex endeksi yüzde 0,8 yükselişle 40.514 puanda, Hong Kong'da ise Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşüşle 24.095 seviyelerinde seyrediyor.

Güney Kore'de resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.


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