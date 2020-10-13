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Asya borsaları karışık seyretti

13.10.2020 10:35

Son güncelleme : 13.10.2020 11:03
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.



ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri karşısında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketi beklentileri pay piyasalarını desteklese de hastalığın tedavisi kapsamındaki aşı çalışmalarına ilişkin olumsuz haber akışı ve artan jeopolitik riskler satış baskısı yaratıyor.

Bugün Asya tarafında veri akışı yoğunlaşırken, Çin'de ihracat eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 artarak yükselişini 4'üncü aya taşıdı. Bu dönemde ithalat ise yüzde 13,2 ile piyasa öngörülerinin oldukça üzerinde artış kaydetti.

Japonya'da ise büyük imalatçıların durumunu yansıtan Tankan endeksi, ekimde eksi 26 değerini aldı.

Gelişmelerin ardından karışık bir görünümün hakim olduğu Asya piyasalarında, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,04 artarak 3.360 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükselişle günü 23.602 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 105,4 seviyelerinden işlem gördü.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 40.522 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.403 puanda bulunuyor. Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor. 


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