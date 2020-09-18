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Asya borsaları yükseldi

18.09.2020 10:21

Son güncelleme : 18.09.2020 10:23
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

 

Japonya'da çekirdek enflasyonun ağustosta yıllık yüzde 0,4 azalarak beklentiler doğrultusunda gelmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artarak haftayı 23.360 puandan tamamladı.

Dün 104,5 ile 31 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyen dolar/yen paritesi, bugün de gerilemesini sürdürürken saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 104,7 seviyelerinden işlem görüyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 artışla 2.228 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 yükselişle 39.053 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 primle 24.4889 puanda seyrediyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,3 artarak 2.412 puandan kapandı. 


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