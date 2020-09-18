Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları yükseldi
18.09.2020 10:21
Son güncelleme : 18.09.2020 10:23
AA
Japonya'da çekirdek enflasyonun ağustosta yıllık yüzde 0,4 azalarak beklentiler doğrultusunda gelmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artarak haftayı 23.360 puandan tamamladı.
Dün 104,5 ile 31 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyen dolar/yen paritesi, bugün de gerilemesini sürdürürken saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 104,7 seviyelerinden işlem görüyor.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 artışla 2.228 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 yükselişle 39.053 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 primle 24.4889 puanda seyrediyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,3 artarak 2.412 puandan kapandı.
10:071.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,25
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.114
En Düşük
1.111
10:077,5547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0080
|Açılış
|: 7,5760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5592
En Düşük
7,5327
10:078,9615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0076
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9693
En Düşük
8,9268
10:07474,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,20
|Açılış
|: 474,92
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
474,93
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler10:07
|MEGAP
|12,21
|2.598.288
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|2.598.288
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|400.348
|% 10,00
|
|ARTI
|7,27
|2.228.975
|% 9,98
|
|UZERB
|12,12
|240.400
|% 9,98
|
|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
|
|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|BRKO
|0,55
|2.073.204
|% -9,84
|
|AVOD
|4,36
|45.289.846
|% -1,80
|
|ODAS
|2,63
|33.906.215
|% 0,77
|
|TKURU
|439,10
|25.891.752
|% 0,00
|
|KATMR
|5,04
|24.592.621
|% -3,08
|
|CEMAS
|1,63
|16.487.707
|% -1,21
|
|ODAS
|2,63
|33.906.215
|% 0,77
|
|CEMAS
|1,63
|16.487.707
|% -1,21
|
|AVOD
|4,36
|45.289.846
|% -1,80
|
|EKGYO
|1,79
|11.401.616
|% 0,56
|
|KATMR
|5,04
|24.592.621
|% -3,08
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5507
|7,5547
|% 0,11
|
|Euro
|8,9555
|8,9615
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,7790
|9,8280
|% 0,19
|
|Frank
|8,2898
|8,3398
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0081
|2,0182
|% 0,12
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|9,55
|
|Altın Gr.
|474
|475
|2,81
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,18
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,04
|
|B. Petrol
|43,69
|43,69
|0,38
|