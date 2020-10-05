Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Asya borsaları yükseldi

05.10.2020 10:18

Son güncelleme : 05.10.2020 10:22
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

 

Dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları, tedbirlerin yeniden gündeme gelmesi ve açıklanan verilerin karışık bir tablo ortaya koyması gibi gelişmeler pay piyasalarını baskılayan unsurlar olarak öne çıkıyor.

ABD'de teşvik paketine ilişkin belirsizlikler de gündemdeki yerini korurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün hastaneden taburcu edilebileceğine yönelik haberler risk iştahının artmasını ve Asya piyasaları ile yeni haftaya pozitif bir başlangıç yapılmasını sağladı.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası Bakanı Haruhiko Kuroda'nın, pandeminin etkilerini inceleyerek ilave iyileşme adımları atmakta tereddüt etmeyeceklerini belirtmesi de pay piyasalarını destekledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 artarak günü 23.312 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 105,6 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 kazançla 39.126 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 primle 23.793 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 yükselişle 2.358 puanda seyrediyor.

Çin borsasında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.


ETİKETLER
AsyaborsaKorona virüs




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:061.154
Değişim :  0,77% |  8,80
Açılış :  1.151  
Önceki Kapanış :  1.145  
En Yüksek
1.154 En Düşük
1.151
BIST En Aktif Hisseler10:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 22,00 17.468 % 10,00  
ARTI 14,86 1.617.585 % 9,99  
SAYAS 7,27 4.273.280 % 9,98  
SUMAS 50,90 273.638 % 9,98  
EMNIS 53,10 1.121.047 % 9,98  
daha fazla
10:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7531 7,7591 % 0,01  
Euro 9,0905 9,0986 % 0,02  
Sterlin 9,9824 10,0324 % -0,25  
Frank 8,4151 8,4658 % 0,26  
Riyal 2,0619 2,0723 % -0,00  
daha fazla
10:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.889 -11,00  
Altın Gr. 472 472 -1,71  
Cumhuriyet 3.140 3.187 -3,00  
Tam 3.125 3.204 -0,42  
Yarım 1.510 1.550 -0,20  
Çeyrek 758 775 -0,11  
Gümüş.Ons 23,70 23,74 -0,01  
Gümüş Gr. 5,94 5,95 0,02  
B. Petrol 39,86 39,86 0,59  
Seans Raporu 10:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru