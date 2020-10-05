Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları yükseldi
05.10.2020 10:18
Son güncelleme : 05.10.2020 10:22
AA
Dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları, tedbirlerin yeniden gündeme gelmesi ve açıklanan verilerin karışık bir tablo ortaya koyması gibi gelişmeler pay piyasalarını baskılayan unsurlar olarak öne çıkıyor.
ABD'de teşvik paketine ilişkin belirsizlikler de gündemdeki yerini korurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün hastaneden taburcu edilebileceğine yönelik haberler risk iştahının artmasını ve Asya piyasaları ile yeni haftaya pozitif bir başlangıç yapılmasını sağladı.
Öte yandan Japonya Merkez Bankası Bakanı Haruhiko Kuroda'nın, pandeminin etkilerini inceleyerek ilave iyileşme adımları atmakta tereddüt etmeyeceklerini belirtmesi de pay piyasalarını destekledi.
Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 artarak günü 23.312 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 105,6 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 kazançla 39.126 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 primle 23.793 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 yükselişle 2.358 puanda seyrediyor.
Çin borsasında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
10:061.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
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|Açılış
|: 1.151
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|Önceki Kapanış
|: 1.145
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1.154
En Düşük
1.151
10:067,7578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 7,7750
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|Önceki Kapanış
|: 7,7650
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7,7840
En Düşük
7,7308
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
9,0574
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|: -0,40%
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|Açılış
|: 472,00
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|Önceki Kapanış
|: 473,87
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475,25
En Düşük
470,65
BIST En Aktif Hisseler10:05
|DOBUR
|22,00
|17.468
|% 10,00
|
|ARTI
|14,86
|1.617.585
|% 9,99
|
|SAYAS
|7,27
|4.273.280
|% 9,98
|
|SUMAS
|50,90
|273.638
|% 9,98
|
|EMNIS
|53,10
|1.121.047
|% 9,98
|
|TKURU
|754,60
|122.245
|% -10,00
|
|COSMO
|8,37
|361.827
|% -10,00
|
|MERIT
|91,30
|346.757
|% -9,96
|
|ATSYH
|3,00
|512.556
|% -9,91
|
|TACTR
|13,00
|650.221
|% -6,88
|
|SISE
|7,06
|86.349.701
|% 0,28
|
|GARAN
|7,17
|42.758.844
|% 0,84
|
|PETKM
|4,29
|38.871.012
|% 0,94
|
|ASELS
|18,55
|38.808.585
|% 0,82
|
|CRFSA
|30,10
|35.100.262
|% 5,99
|
|SKBNK
|1,65
|26.457.661
|% 1,85
|
|GSDHO
|2,21
|34.934.983
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,76
|23.668.366
|% 1,15
|
|SISE
|7,06
|86.349.701
|% 0,28
|
|ODAS
|2,93
|32.847.760
|% 0,34
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7531
|7,7591
|% 0,01
|
|Euro
|9,0905
|9,0986
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,9824
|10,0324
|% -0,25
|
|Frank
|8,4151
|8,4658
|% 0,26
|
|Riyal
|2,0619
|2,0723
|% -0,00
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-11,00
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|-3,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|-0,42
|
|Yarım
|1.510
|1.550
|-0,20
|
|Çeyrek
|758
|775
|-0,11
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|0,02
|
|B. Petrol
|39,86
|39,86
|0,59
|