Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları yükseldi
06.10.2020 10:23
Son güncelleme : 06.10.2020 10:25
AA
ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlığına ilişkin olumlu gelişmeler ve salgına yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine dair beklentiler, pay piyasalarını destekledi.
Bu gelişmelerle dün akşam New York borsasında oluşan pozitif hava, bugün Asya borsalarına da taşındı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artarak günü 23.434 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 105,7 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 yükselişle 39.325 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 primle 23.982 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 kazançla 2.366 puanda seyrediyor. Çin borsasında ise resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
10:091.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.165
10:097,7570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0076
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7677
En Düşük
7,7419
10:099,1450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0039
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1686
En Düşük
9,1224
10:09476,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,95
|Açılış
|: 476,80
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,96
BIST En Aktif Hisseler10:09
|YAPRK
|85,80
|1.291.204
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|28.858.239
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|185.422
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|ISBIR
|2.660,10
|532.020
|% -7,71
|
|SISE
|6,99
|159.146.937
|% -0,43
|
|GARAN
|7,25
|152.204.051
|% 0,97
|
|ODAS
|3,05
|67.021.314
|% 0,99
|
|TKNSA
|8,68
|61.276.585
|% 7,69
|
|KRDMD
|3,52
|43.220.141
|% 0,57
|
|SISE
|6,99
|159.146.937
|% -0,43
|
|ODAS
|3,05
|67.021.314
|% 0,99
|
|GARAN
|7,25
|152.204.051
|% 0,97
|
|BSOKE
|2,18
|40.969.684
|% 3,32
|
|SKBNK
|1,68
|21.541.749
|% 1,82
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7508
|7,7570
|% -0,10
|
|Euro
|9,1355
|9,1450
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,0452
|10,0956
|% -0,04
|
|Frank
|8,4421
|8,4929
|% -0,11
|
|Riyal
|2,0592
|2,0695
|% -0,22
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|-2,78
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,48
|41,48
|0,19
|
Seans Raporu
10:09
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10:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 81 artarak (% 0.52 ) 1, 305
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10:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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10:20
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ROYAL, MERIT
-
10:20
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, YAPRK, ISATR
-
10:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR