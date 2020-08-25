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Avdagiç`ten Formula 1 açıklaması

25.08.2020 15:24

Son güncelleme : 25.08.2020 16:10
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul`un 2020 Formula 1 takvimine girmesine ilişkin, "Formula 1 pilotları, İstanbul Park’ın nefeslerini kesen meşhur 8’inci virajında, İstanbul’un tanıtımı için dönecekler." dedi.



AA

Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimine yeniden alınan Türkiye Grand Prix'sinin, 13-15 Kasım tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Böylece İstanbul, dünyanın en fazla izleyicisi olan spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 yarışlarına 2011 sezonunda ara verdikten sonra kasım ayında yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Yarışların gerçekleştiği İstanbul Park Yarış Kompleksi’nin ortakları arasında bulunan İTO'nun Başkanı Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Park Yarış Kompleksi’ni işleten ve İstanbul’un yeniden Formula 1 takvimine eklenmesi için büyük çaba gösteren Vural Ak’ı tebrik etti.

"İstanbul, Formula 1 yarışları ile tanıtımda yeni bir start alacak"

İstanbul Park’ın, Formula 1 yarışları için dizayn edilmiş dünyanın en özel ve pilotların da yarışmaktan çok keyif aldıkları pistlerden biri olduğunu belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Formula 1 pilotları, İstanbul Park’ın nefeslerini kesen meşhur 8’inci virajında, İstanbul’un tanıtımı için dönecekler. Pandemi dünya çapında sürerken İstanbul, Formula 1 yarışları ile tanıtımda yeni bir start alacak. Formula 1’in otoritelerin dünyanın en iyi pistlerinden biri olarak gösterdiği İstanbul Park’a yani has mekanına dönüyor. Artık nefeslerimizi tuttuk. İstanbul Park’ın emsalsiz pisti, Formula 1 araçlarının saatte 321 kilometreyi bulan hızını ve efsane motor sesini çok özledi. Yarış severler, pandemi günlerinde Formula 1’in motor sesleriyle moral bulacak."

"Dünyada büyük bir Formula 1 ekonomisi var"

F1 yarışlarının 2005 ve 2011 yılları arasında İstanbul Park’ta yapıldığını anımsatan Avdagiç, "Şimdi yarışların yeniden başlaması gerçekten önemli bir kazanım oldu. İstanbul Park Formula 1 yarışları ile çok başka keyifli olacak." diye konuştu.

Avdagiç, Formula 1 yarışlarının sadece bir motor sporu değil, aynı zamanda bir endüstrinin adı olduğunu ifade ederek, "Formula 1, dünyanın en fazla izleyicisi olan spor organizasyonlarından biri. Dünyada büyük bir Formula 1 ekonomisi var. Bir aracın en az 10’a yakın yerinde sponsorlar yer alıyor. Formula 1 yarış araçlarının tekerleklerini döndürmenin maliyeti de, getirisi de yüz milyonlarca doları buluyor." şeklinde sözlerini tamamladı.

İstanbul, 2020 Formula 1 takvimine girdi

Öte yandan, son olarak 2011'de F1 yarışının düzenlendiği İstanbul Park pisti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine alındı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın bu sezonki 14. mücadelesi, 15 Kasım'da Tuzla ilçesinde bulunan 5,3 kilometrelik pistte düzenlenecek.

Ayrıca sezonun 15 ve 16. yarışları Bahreyn (29 Kasım ve 6 Aralık), 17. ve son yarışı da Birleşik Arap Emirlikleri'nde (13 Aralık) yapılacak. İstanbul, 2005'ten 2011'e kadar 7 yıl boyunca F1 takviminde yer almıştı.


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