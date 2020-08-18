Avrupa borsaları, yeni güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 367 puanda bulunuyor.
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
18.08.2020 10:59
Son güncelleme : 18.08.2020 11:04
AA
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 azalarak 12.858 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 7.047 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 4.938 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 19.781 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 azalışla 6.079 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1890 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını, bu duruma paralel Avrupa borsalarında satıcılı bir seyrin izlendiğini söyledi.
Bugün Avrupa'da maliye bakanlarının gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak haberlerin takip edileceğini ifade eden analistler, veri gündeminde ise, ABD'de açıklanacak konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin öne çıktığını kaydetti.
10:491.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,64
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.094
En Düşük
1.084
10:497,3914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4005
En Düşük
7,3688
10:498,7940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0375
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,8080
En Düşük
8,7426
10:49477,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,57
|Açılış
|: 477,41
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,89
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler10:47
|ARMDA
|29,04
|5.617.031
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|42.175
|% 9,99
|
|HUBVC
|18,63
|41.083.059
|% 9,98
|
|FADE
|5,62
|19.847.513
|% 9,98
|
|VKFYO
|10,61
|2.082.064
|% 9,95
|
|RALYH
|13,05
|14.993.046
|% -10,00
|
|TACTR
|5,00
|57.570
|% -6,89
|
|MSGYO
|3,32
|5.075.638
|% -5,95
|
|KFEIN
|17,34
|17.594.071
|% -5,76
|
|BAYRK
|6,57
|1.286.496
|% -3,24
|
|RTALB
|55,80
|215.479.431
|% 7,31
|
|PGSUS
|47,76
|52.556.727
|% 1,83
|
|HUBVC
|18,63
|41.083.059
|% 9,98
|
|FADE
|5,62
|19.847.513
|% 9,98
|
|KFEIN
|17,34
|17.594.071
|% -5,76
|
|RTALB
|55,80
|215.479.431
|% 7,31
|
|FADE
|5,62
|19.847.513
|% 9,98
|
|KRGYO
|5,72
|16.592.014
|% 4,76
|
|IHLGM
|1,52
|3.502.094
|% 1,33
|
|HLGYO
|2,06
|4.682.522
|% 0,49
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3902
|7,3937
|% 0,14
|
|Euro
|8,7892
|8,7974
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,7058
|9,7545
|% 0,72
|
|Frank
|8,1349
|8,1839
|% 0,40
|
|Riyal
|1,9655
|1,9754
|% 0,26
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|21,54
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,04
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|28,26
|28,30
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|0,19
|
|B. Petrol
|45,41
|45,41
|0,04
|
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