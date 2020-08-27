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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

27.08.2020 10:50

Son güncelleme : 27.08.2020 10:52
Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 372 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 13.161 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 6.022 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 5.035 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 azalışla 7.094 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 düşüşle değer kaybıyla 20.061 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1825 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Jackson Hall toplantısında başta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell olmak üzere merkez bankası başkanlarının açıklamalarının ve ABD'de ikinci çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini söyledi.


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