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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

18.09.2020 11:32

Son güncelleme : 18.09.2020 11:34
Avrupa borsaları, yeni güne satıcılı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 371 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 6.022 puan oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 13.208 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 5.021 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 azalışla 7.012 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 19.685 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1844'ten işlem görüyor.

Analistler, önceki günkü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısının ardından küresel piyasalarda etkili olan karışık seyrin devam ettiğini belirterek, makroekonomik veriler, yeni tip koronavirüs (Kovid) tedavisine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Brexit görüşmelerine ilişkin Avrupa Birliği tarafından pozitif açıklamalar gelse de belirsizliklerin devam ettiğini vurgulayan analistler, bugün ABD'de ödemeler dengesi ile tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya'da Üretici Fiyatları Endeksi aylık bazda değişmezken, yıllık ise yüzde 1,2 geriledi. 


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