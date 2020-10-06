Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları güne karışık başladı
06.10.2020 11:04
Son güncelleme : 06.10.2020 11:06
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 365 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 12.835 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 5.924 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 primle 4.874 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 artışla 6.868 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 19.294 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1775'ten işlem görüyor.
Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları öncesi pay piyasalarının karışık bir seyir izlediğini söyledi.
Brexit konusuna ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka artışlarının risk iştahını törpülediğini bildiren analistler, ABD'de görüşülmeye devam eden teşvik paketi üzerindeki belirsizliklerin de sürdüğünü ifade etti.
Analistler, bugün dünya genelinde veri takviminin sakin olduğunu, ECB Başkanı Lagarde ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti.
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BIST En Aktif Hisseler10:50
|YAPRK
|85,80
|1.432.688
|% 10,00
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|DYOBY
|10,91
|43.814.772
|% 9,98
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|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
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|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
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|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
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|TKURU
|679,20
|319.224
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
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|RODRG
|9,70
|1.857.678
|% -7,88
|
|GARAN
|7,26
|758.567.477
|% 1,11
|
|SISE
|6,96
|474.537.986
|% -0,85
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|TURSG
|6,15
|148.483.915
|% 1,15
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|ASELS
|18,69
|147.267.957
|% -0,05
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|GUBRF
|37,38
|144.754.848
|% 6,68
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|GARAN
|7,26
|758.567.477
|% 1,11
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|SISE
|6,96
|474.537.986
|% -0,85
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|BSOKE
|2,13
|108.419.944
|% 0,95
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|ODAS
|3,04
|122.876.063
|% 0,66
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|KRDMD
|3,50
|122.345.679
|% 0,00
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|10:50
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|Dolar
|7,7568
|7,7611
|% -0,05
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|Euro
|9,1328
|9,1401
|% -0,10
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|Sterlin
|10,0443
|10,0947
|% -0,05
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|Frank
|8,4453
|8,4962
|% -0,07
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|Riyal
|2,0623
|2,0727
|% -0,07
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|10:50
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.910
|1.911
|-3,05
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|Altın Gr.
|476
|477
|-1,21
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|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
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|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
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|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
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|Çeyrek
|762
|779
|4,25
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|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|-0,10
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|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
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|B. Petrol
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|41,31
|0,02
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