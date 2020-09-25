Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 356 puan, Almanya`da DAX 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 12.573 puan oldu.
Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı
25.09.2020 11:20
Son güncelleme : 25.09.2020 11:23
AA
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 5.835 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 4.741 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 artışla 6.671 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 03 düşüşle 18.849 puanda seyrediyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışa paralel uygulanmaya başlayan yeni tedbirler, ABD-Çin gerilimi, Avro Bölgesinin toparlanmasına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.
11:061.133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 13,27
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.129
11:067,5484
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0770
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6380
En Düşük
7,5122
11:068,8120
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0912
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9200
En Düşük
8,7728
11:06454,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,71
|Açılış
|: 454,31
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,10
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler11:06
|MERKO
|9,02
|31.532.616
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|3.868.738
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|2.686.954
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|1.862.982
|% 10,00
|
|KSTUR
|209,00
|162.602
|% 10,00
|
|ARMDA
|66,00
|21.660.223
|% -9,96
|
|ARTI
|6,89
|1.125.950
|% -9,93
|
|MMCAS
|7,62
|568.422
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|7.888.733
|% -9,90
|
|DAGI
|9,20
|385.701
|% -8,37
|
|GARAN
|7,24
|1.001.193.083
|% 3,28
|
|ASELS
|17,36
|370.688.422
|% 2,30
|
|AKBNK
|5,15
|262.892.282
|% 2,18
|
|ODAS
|2,69
|228.809.107
|% 2,67
|
|HALKB
|5,26
|212.570.434
|% 1,35
|
|GARAN
|7,24
|1.001.193.083
|% 3,28
|
|ODAS
|2,69
|228.809.107
|% 2,67
|
|IHLGM
|1,50
|116.356.067
|% -3,23
|
|YKBNK
|2,16
|154.576.999
|% 2,37
|
|HURGZ
|2,16
|147.651.514
|% -1,82
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5541
|7,5599
|% -0,86
|
|Euro
|8,8141
|8,8219
|% -0,91
|
|Sterlin
|9,6259
|9,6742
|% -0,64
|
|Frank
|8,1278
|8,1768
|% -0,81
|
|Riyal
|2,0071
|2,0171
|% -0,98
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|3,33
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,62
|5,63
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,15
|42,15
|0,21
|