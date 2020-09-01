Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
01.09.2020 10:55
Son güncelleme : 01.09.2020 10:57
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 368 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 13.042 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 azalışla 5.930 puana gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 4.956 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 7.000 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 19.737 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, 1.1999 ile Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 1.1972 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, dün ABD borsalarındaki karışık seyir ve dolar karşısında değerlenmeye devam eden avronun, Avro Bölgesi'nin ihracatına olası etkilerinin pay piyasalarındaki alımları sınırladığını bildirdi.
Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
10:421.083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,26
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
10:427,3749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0289
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3749
En Düşük
7,3225
10:428,8477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0759
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,8477
En Düşük
8,7425
10:42471,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 6,61
|Açılış
|: 471,19
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
471,59
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler10:34
|KENT
|597,30
|12.605.844
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|1.891.723
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.158.458
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|6.101.210
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SNPAM
|10,81
|1.117.997
|% -6,97
|
|DOKTA
|29,78
|5.883.578
|% -6,35
|
|ICBCT
|8,21
|149.417.092
|% 5,39
|
|GARAN
|6,78
|104.900.199
|% 0,30
|
|KRDMD
|3,04
|93.581.615
|% -0,33
|
|THYAO
|10,63
|93.492.351
|% 0,66
|
|EKGYO
|1,75
|92.771.276
|% -0,57
|
|EKGYO
|1,75
|92.771.276
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,04
|93.581.615
|% -0,33
|
|TSKB
|1,09
|31.220.672
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|89.891.066
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,41
|30.199.718
|% -0,70
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3690
|7,3728
|% 0,36
|
|Euro
|8,8288
|8,8369
|% 0,74
|
|Sterlin
|9,8445
|9,8939
|% 0,54
|
|Frank
|8,1419
|8,1910
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9585
|1,9683
|% 0,28
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|20,07
|
|Altın Gr.
|471
|471
|5,92
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,76
|28,79
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|0,14
|
|B. Petrol
|45,75
|45,75
|0,47
|
Seans Raporu
10:34
daha fazla
-
10:47FORMT
Yüzde 5.11 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 473 adet işlem
-
10:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 43 artarak (% 0.20 ) 1, 214
-
10:46
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GUSGR, EKGYO, MRDIN
-
10:46
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KENT, PKENT
-
10:46XU100
Endeks 1, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 2, 011.00 milyon TL de