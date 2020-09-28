Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,7 artışla 361 puan, Almanya`da DAX 30 endeksi yüzde 2,4 yükselişle 12.773 puan oldu.
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
28.09.2020 11:13
Son güncelleme : 28.09.2020 11:15
AA
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,6 kazançla 5.933 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,9 değer kazancıyla 4.820 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 artışla 6.710 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 yükselişle 19.048 puanda seyrediyor.
Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yüzde yatay seyirle 1,1627'den işlem görüyor. Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı endişelere karşın Çin ekonomisinin toparlanmayı sürdürdüğüne işaret eden olumlu makroekonomik verilerin küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını belirtti.
11:031.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,26
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.121
11:037,7732
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1150
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
11:039,0434
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1362
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9150
|
9,1385
En Düşük
8,8904
11:03463,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 4,82
|Açılış
|: 463,31
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler11:01
|TLMAN
|37,42
|4.039.788
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|8.848.258
|% 9,99
|
|RODRG
|8,48
|1.789.490
|% 9,99
|
|MERKO
|9,92
|3.258.462
|% 9,98
|
|YAPRK
|48,50
|3.448.531
|% 9,98
|
|ARMDA
|59,40
|16.284.508
|% -10,00
|
|AYCES
|91,90
|2.888.298
|% -9,99
|
|YONGA
|42,90
|1.192.019
|% -9,99
|
|MMCAS
|6,86
|1.054.924
|% -9,97
|
|INTEM
|24,28
|2.876.580
|% -5,53
|
|SISE
|7,38
|1.080.871.550
|% 4,38
|
|GARAN
|7,06
|685.873.971
|% -1,53
|
|ASELS
|17,54
|387.063.325
|% 1,86
|
|CEMTS
|16,07
|145.193.454
|% 7,42
|
|AKBNK
|5,07
|144.862.414
|% -0,59
|
|SISE
|7,38
|1.080.871.550
|% 4,38
|
|GARAN
|7,06
|685.873.971
|% -1,53
|
|ODAS
|2,67
|138.987.623
|% -0,74
|
|YKBNK
|2,10
|106.980.363
|% -0,47
|
|CEMAS
|1,67
|77.683.484
|% 3,09
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7691
|7,7735
|% 1,51
|
|Euro
|9,0352
|9,0408
|% 1,50
|
|Sterlin
|9,8799
|9,9295
|% 1,52
|
|Frank
|8,3043
|8,3543
|% 1,11
|
|Riyal
|2,0588
|2,0692
|% 1,14
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-3,09
|
|Altın Gr.
|463
|463
|4,40
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
|
|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,73
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|5,67
|5,67
|0,03
|
|B. Petrol
|42,13
|42,13
|-0,28
|
Seans Raporu
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