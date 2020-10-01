Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
01.10.2020 11:27
Son güncelleme : 01.10.2020 11:29
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 363 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 12.785 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 kazançla 5.913 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 4.855 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 artışla 6.758 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 19.107 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1,1737'den işlem görüyor.
Analistler, bugün başlayacak Avrupa Birliği liderler zirvesinin gündemin odak noktasında olacağını aktardı.
ABD'de beklentilerden iyi gelen makro ekonomik veri serisinin devam etmesi ve teşvik paketine ilişkin iyimserliğin pay piyasalarını desteklediğini belirten analistler, ABD borsalarında alımların güçlenmesi sonrasında Avrupa piyasalarının da güne pozitif başladığını ifade etti.
11:131.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,33
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.146
11:137,7151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0062
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7332
En Düşük
7,6335
11:139,0570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,0945
En Düşük
8,9695
11:13470,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,28
|Açılış
|: 470,30
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler11:13
|KENT
|367,50
|1.065.750
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|DYOBY
|9,60
|31.884.497
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|96.777.034
|% -10,00
|
|AYCES
|67,05
|8.401.714
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|87.091.543
|% -9,99
|
|SISE
|7,18
|720.560.566
|% -1,91
|
|ASELS
|19,54
|523.624.692
|% 1,14
|
|GARAN
|7,14
|427.192.535
|% 0,56
|
|THYAO
|10,65
|221.627.106
|% 1,43
|
|KRDMD
|3,39
|189.608.427
|% 0,00
|
|SISE
|7,18
|720.560.566
|% -1,91
|
|GARAN
|7,14
|427.192.535
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,39
|189.608.427
|% 0,00
|
|ODAS
|2,81
|115.938.436
|% -1,06
|
|YKBNK
|2,14
|87.636.243
|% 0,47
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7094
|7,7151
|% -0,08
|
|Euro
|9,0494
|9,0570
|% 0,01
|
|Sterlin
|9,9087
|9,9584
|% -0,17
|
|Frank
|8,3511
|8,4014
|% 0,24
|
|Riyal
|2,0490
|2,0592
|% 0,07
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|10,88
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,73
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,87
|5,88
|0,12
|
|B. Petrol
|42,09
|42,09
|-0,21
|