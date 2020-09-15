Avrupa Birliği`nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı bu yılın ikinci çeyreğinde 2019`un aynı dönemine göre yüzde 4,1 yükseldi.
Avrupa`da saatlik iş gücü maliyeti arttı
15.09.2020 12:47
Son güncelleme : 15.09.2020 13:30
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkeler ve Avro Bölgesi'nde bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin saatlik işçi maliyetleri verilerini açıkladı.
Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, yılın ikinci çeyreğinde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 arttı.
AB üyesi 27 ülkede de saatlik iş gücü maliyeti, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 yükseldi.
AB ülkeleri içinde en yüksek artış, yüzde 16,1 ile Romanya'da, yüzde 13,5 ile Portekiz'de, yüzde 12,4 ile Litvanya'da ve yüzde 12,2 ile Macaristan'da belirlendi.
Söz konusu artış Almanya'da yüzde 5,1, Fransa'da yüzde 2,2, İspanya'da yüzde 8,6 ve İtalya'da yüzde 2,8 oldu.
13:121.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
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|Açılış
|: 1.111
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|Önceki Kapanış
|: 1.107
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1.117
En Düşük
1.111
13:127,4946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,5110
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8,8633
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|Açılış
|: 473,82
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|: 470,77
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473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler13:12
|CRFSA
|12,32
|3.802.790
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|937.993
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,10
|412.440
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|836.885
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|940.726
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|859.443
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|46.986.321
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,99
|32.350.632
|% -8,94
|
|GSRAY
|3,70
|60.447.182
|% -7,50
|
|BJKAS
|3,44
|26.595.529
|% -7,03
|
|KRDMD
|3,14
|993.028.840
|% -0,32
|
|SISE
|6,41
|321.043.846
|% -0,31
|
|KRDMB
|4,16
|223.028.855
|% 6,39
|
|VAKKO
|6,05
|219.759.338
|% -2,26
|
|ECILC
|6,91
|218.945.423
|% 4,22
|
|KRDMD
|3,14
|993.028.840
|% -0,32
|
|IHLAS
|1,05
|105.473.039
|% -0,94
|
|DOHOL
|2,20
|174.731.604
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,48
|108.863.204
|% 2,07
|
|EKGYO
|1,84
|115.613.120
|% 0,55
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4920
|7,4955
|% 0,15
|
|Euro
|8,9111
|8,9145
|% 0,30
|
|Sterlin
|9,6371
|9,6854
|% 0,56
|
|Frank
|8,2326
|8,2822
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9924
|2,0024
|% 0,17
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|8,59
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.133
|3.180
|7,00
|
|Tam
|3.121
|3.199
|10,46
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|5,06
|
|Çeyrek
|757
|774
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,46
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,08
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|0,64
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