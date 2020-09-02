Avustralya ekonomisi Covid-19 salgınının etkisiyle 29 yıl sonra ilk kez resesyona girdi.
Avustralya, 29 yılın ardından ilk kez resesyona girdi
02.09.2020 07:24
Son güncelleme : 02.09.2020 07:43
Avustralya İstatistik Kurumu'ndan (ABS) yapılan açıklamaya göre, firmaların kapanması ve binlerce yeni işsiz yaratmasına neden olan Covid-19 salgını, 2020 yılının 2.çeyrek dönemde mevsimsel düzeltilmiş GSYH'nin bir önceki döneme göre %7,0 gerilemesine neden oldu. Piyasa beklentisi %6,0 düşüş olacağı yönündeydi.
Yıllık bazda daralma %6,3 seviyesine geldi. Analistler %5,2 düşüş olacağı yönünde tahminde bulunmuşlardı.,
ABS Baş Ekonomisti Bruce Hockman, “Küresel salgın ve bununla ilgili politikalar, GSYH'de %7,0 düşüşe yol açtı. Bu, kayıtların 1959'da başlamasından bu yana üç aylık en büyük düşüş. "dedi.
Ülke ekonomisi bir önceki dönemde de %0,3 daralmıştı.
18:051.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.082
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|Önceki Kapanış
|: 1.085
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1.086
En Düşük
1.064
18:057,3748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 7,3790
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|Önceki Kapanış
|: 7,3650
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7,3748
En Düşük
7,3615
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|: 8,7800
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|Önceki Kapanış
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8,7571
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|Açılış
|: 466,41
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|Önceki Kapanış
|: 464,84
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472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|4,73
|57.402.923
|% 10,00
|
|KUYAS
|2,86
|64.795.646
|% 10,00
|
|YONGA
|28,60
|553.045
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.918.373
|% 10,00
|
|LUKSK
|24,86
|2.529.580
|% 10,00
|
|IZMDC
|25,38
|1.908.297
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|2.458.649
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.984.293
|% -9,97
|
|RALYH
|6,02
|17.074.416
|% -9,88
|
|ULAS
|2,88
|62.126.593
|% -9,72
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|ASELS
|16,83
|929.711.310
|% 3,63
|
|GARAN
|6,89
|820.320.228
|% 1,92
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,76
|496.743.486
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|GSRAY
|3,17
|472.002.347
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3662
|7,3748
|% 0,10
|
|Euro
|8,7631
|8,7877
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,8275
|9,8768
|% 0,37
|
|Frank
|8,0669
|8,1155
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9576
|1,9674
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-5,97
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,57
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|28,06
|28,11
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|-0,00
|
|B. Petrol
|45,91
|45,91
|0,33
|