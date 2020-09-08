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Bakan Albayrak`tan rekor elektrik üretimi paylaşımı

08.09.2020 17:01

Son güncelleme : 08.09.2020 17:03
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.



AA

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 3 Eylül'de elektrik üretiminde kırılan rekora ilişkin tweetini alıntılayarak, durmadıklarını, üretimi sürdürdüklerini, yatırımlarla ve projelerle Türkiye'ye çağ atlattıklarını belirtti.

Tarihi doğal gaz keşfinin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attıklarına işaret eden Albayrak, "Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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