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Bankacılık sektörünün aktifleri 6 trilyon lirayı aştı

30.10.2020 14:55

Son güncelleme : 30.10.2020 15:04
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü eylül sonu itibarıyla 2019 sonuna kıyasla yüzde 33,7 artarak 6 trilyon 3 milyar 775 milyon lira oldu.



AA

BDDK tarafından, eylül ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Buna göre, eylülde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 3 milyar 775 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 1 trilyon 512 milyar 958 milyon lira artış kaydetti.

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 555 milyar 358 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 48 milyar 133 milyon lira oldu.

Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 33,7, krediler toplamı yüzde 33,9 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 58,6 yükseldi.

Eylülde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 4,06 olarak kayıtlara geçti.

Sektörün net karı 46 milyar 254 milyon lira oldu

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, eylülde 2019 sonuna göre yüzde 34,2 artarak 3 trilyon 444 milyar 338 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 15,6 artışla 569 milyar 188 milyon liraya çıktı. Sektörün dönem net karı 46 milyar 254 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 19,42 seviyesinde gerçekleşti.


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