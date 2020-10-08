Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

08.10.2020 14:27

Son güncelleme : 08.10.2020 14:38
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 23 milyar 140 milyon lira artarak 3 trilyon 544 milyar 885 milyon liraya çıktı.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 2 Ekim ile biten haftada 23 milyar 140 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 521 milyar 745 milyon liradan 3 trilyon 544 milyar 885 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 14 milyar 680 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,4 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 442 milyar 401 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 2 Ekim ile biten haftada 1 milyar 539 milyon lira yükselerek 664 milyar 479 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 277 milyar 580 milyon lirası konut, 10 milyar 619 milyon lirası taşıt ve 376 milyar 280 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 320 milyon lira artarak 582 milyar 567 milyon liraya ulaştı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,7 yükselerek 133 milyar 780 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 60 milyar 383 milyon lirası taksitli, 73 milyar 397 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar azaldı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 2 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 267 milyon lira azalarak 150 milyar 382 milyon lira oldu. Söz konusu takipteki alacakların 110 milyar 774 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 295 milyon lira azalarak 737 milyar 422 milyon lira oldu.


ETİKETLER
BDDKkrediTürk lirası




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:261.149
Değişim :  -0,32% |  -3,72
Açılış :  1.157  
Önceki Kapanış :  1.152  
En Yüksek
1.159 En Düşük
1.145
BIST En Aktif Hisseler14:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VANGD 11,11 2.826.595 % 10,00  
PRZMA 6,05 18.843.918 % 10,00  
IDGYO 8,03 1.885.337 % 10,00  
BASCM 9,68 991.126 % 10,00  
DENGE 5,61 4.105.667 % 10,00  
daha fazla
14:24 Alış Satış %  
Dolar 7,9210 7,9244 % 0,54  
Euro 9,3183 9,3265 % 0,54  
Sterlin 10,1942 10,2454 % 0,38  
Frank 8,5940 8,6458 % 0,38  
Riyal 2,1049 2,1155 % 0,45  
daha fazla
14:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.891 1.892 4,37  
Altın Gr. 482 482 3,24  
Cumhuriyet 3.188 3.236 34,00  
Tam 3.172 3.250 30,36  
Yarım 1.533 1.572 14,68  
Çeyrek 769 786 7,34  
Gümüş.Ons 23,93 23,97 0,15  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,07  
B. Petrol 42,71 42,71 0,72  
Seans Raporu 14:24
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru