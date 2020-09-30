Bankada parası olanlar dikkat! Flaş kararlar alındı...

BIST En Aktif Hisseler11:25
|KENT
|307,00
|510.234
|% 27,86
|IZTAR
|8,69
|3.195.359
|% 10,00
|BALAT
|9,24
|744.698
|% 10,00
|MERKO
|12,00
|1.414.884
|% 9,99
|KAPLM
|16,07
|1.468.364
|% 9,99
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,7748
|7,7840
|% -0,42
|Euro
|9,1183
|9,1323
|% -0,51
|Sterlin
|9,9790
|10,0291
|% -0,32
|Frank
|8,4322
|8,4830
|% -0,36
|Riyal
|2,0738
|2,0842
|% -0,12
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-11,15
|Altın Gr.
|474
|474
|-2,92
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|44,00
|Tam
|3.141
|3.220
|45,06
|Yarım
|1.518
|1.558
|21,79
|Çeyrek
|761
|779
|10,90
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,34
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|-0,29
Seans Raporu 11:25
- 11:37KRONT Yüzde 5.74 oranında artışla 28.02 lira fiyatla işlem gören hissede 498, 783 adet işlem
- 11:36 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TSKB, ARCLK
- 11:36XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 64 artarak (% 0.65 ) 1, 034
- 11:36 Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, ATSYH, ORMA, EGCEY, BALAT, YATAS, EMNIS, UZERB, RODRG, IDEAS
- 11:36 ATSYH, TLMAN, PNSUT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında