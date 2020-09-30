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Bankada parası olanlar dikkat! Flaş kararlar alındı...

30.09.2020 11:39

Son güncelleme : 30.09.2020 11:42
Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintisi düşürüldü, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı. Kambiyo işlemlerinde de uygulanan Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 1`den binde 2`ye düşürüldü.




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