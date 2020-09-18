Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Benzin ve motorine zam geliyor
18.09.2020 10:16
Son güncelleme : 18.09.2020 10:26
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Söz konusu zamda petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin etkili olduğu belirtiliyor.
GÜNCEL FİYATLAR
Benzinin litresi şu an İstanbul'da 6.60 TL'den, Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6.67 TL'den satılıyor. Motorinin litresi ise İstanbul'da 5.74 TL'den, Ankara ve İzmir'de ortalama 5.81 TL'den satılıyor.
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BIST En Aktif Hisseler10:12
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
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|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
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|MEGAP
|12,21
|2.598.288
|% 10,00
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|MEGAP
|12,21
|2.598.288
|% 10,00
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|YBTAS
|13.805,10
|400.348
|% 10,00
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|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
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|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
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|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|KRDMD
|3,19
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|% 1,59
|
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|AVOD
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|% -1,80
|
|ISFIN
|3,85
|41.033.311
|% 1,05
|
|SASA
|16,99
|39.635.165
|% 1,98
|
|KRDMD
|3,19
|132.264.080
|% 1,59
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|ODAS
|2,65
|57.703.993
|% 1,53
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|CEMAS
|1,63
|26.813.234
|% -1,21
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|TEKTU
|1,60
|22.858.261
|% 1,91
|
|SKBNK
|1,55
|16.653.404
|% 0,00
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5510
|7,5539
|% 0,10
|
|Euro
|8,9546
|8,9604
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,7767
|9,8257
|% 0,17
|
|Frank
|8,2897
|8,3397
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0082
|2,0182
|% 0,12
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.953
|1.953
|9,12
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|Altın Gr.
|475
|475
|3,20
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|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
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|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|0,13
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|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,04
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|B. Petrol
|43,78
|43,78
|0,47
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