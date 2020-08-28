Bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatında 15 kuruşluk bir indirimin yapılması bekleniyor.
Benzine indirim geliyor
28.08.2020 11:08
Son güncelleme : 28.08.2020 11:09
Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişimden dolayı benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş indirim bekleniyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
10:531.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.106
10:537,3299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0272
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3783
En Düşük
7,3237
10:538,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0143
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7472
En Düşük
8,6699
10:53459,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,30
|Açılış
|: 459,19
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
461,06
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler10:53
|RALYH
|6,49
|17.992.249
|% 10,00
|
|PKENT
|944,00
|499.376
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|8.270.462
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|17.415.575
|% 9,96
|
|BURVA
|63,50
|770.636
|% 9,96
|
|FADE
|4,90
|337.414
|% -7,37
|
|BMELK
|5,00
|161.085
|% -5,84
|
|INTEM
|16,45
|3.328.969
|% -4,91
|
|DIRIT
|2,10
|63.735
|% -4,55
|
|TACTR
|4,71
|43.949
|% -3,48
|
|KRDMD
|3,07
|397.065.275
|% 4,42
|
|TSPOR
|5,11
|281.699.172
|% 5,14
|
|GARAN
|7,00
|168.849.543
|% 0,14
|
|PETKM
|4,07
|164.197.226
|% -0,49
|
|GUSGR
|6,50
|158.902.575
|% -1,37
|
|KRDMD
|3,07
|397.065.275
|% 4,42
|
|TSPOR
|5,11
|281.699.172
|% 5,14
|
|ZOREN
|2,67
|123.987.003
|% -0,74
|
|PETKM
|4,07
|164.197.226
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,88
|75.283.439
|% 0,53
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3242
|7,3299
|% -0,37
|
|Euro
|8,7066
|8,7154
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,7097
|9,7584
|% 0,40
|
|Frank
|8,0821
|8,1308
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9495
|1,9592
|% -0,21
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|16,93
|
|Altın Gr.
|459
|460
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,34
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,07
|
|B. Petrol
|45,38
|45,38
|-0,22
|
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