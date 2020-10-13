Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`Bitcoin`in gerçek değeri olduğunu görmek zor`

13.10.2020 08:06

Son güncelleme : 13.10.2020 08:22
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Bitcoin`de "gerçek bir değer" olduğunu görmenin zor olduğunu vurguladı ve bu birimin ödemelerde kullanılıyor olmasının kendisini endişelendirdiğini söyledi.



Bailey ayrıca, yatırımcıların, dünyanın en ünlü kripto para biriminin "son derece değişken" olduğu gerçeğini bilmeleri gerektiğine dikkat çekti. Merkez bankacısı, bununla birlikte Bitcoin sahibi olmak istemenin iyi yanlarının da olduğunu kabil etmek gerektiğini belirtti.

Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 1.5 dolayında artışla 11,567 dolara kadar çıktıktan sonra, yeniden 11,400 dolar düzeylerine döndü. Kripto para birimlerinin en büyük hacimlisi 2017 yılının sonlarına doğru 20 bin dolar düzeyine kadar tırmanmıştı.


ETİKETLER
bitcoindeğerkripto




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.178
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.169  
Önceki Kapanış :  1.178  
En Yüksek
1.182 En Düşük
1.169
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KERVT 7,70 422.176.041 % 10,00  
EGCYO 1,87 2.618.198 % 10,00  
RALYH 5,94 8.777.410 % 10,00  
FLAP 6,27 68.229.984 % 10,00  
DAGHL 12,10 2.418.524 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8896 7,8954 % 0,08  
Euro 9,2958 9,3233 % -0,11  
Sterlin 10,2514 10,3028 % -0,21  
Frank 8,6289 8,6809 % -0,10  
Riyal 2,0941 2,1047 % -0,09  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.913 1.914 -9,36  
Altın Gr. 484 484 -3,28  
Cumhuriyet 3.224 3.272 2,00  
Tam 3.209 3.289 -3,43  
Yarım 1.551 1.591 -1,66  
Çeyrek 778 795 -0,83  
Gümüş.Ons 24,86 24,89 -0,22  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,08  
B. Petrol 41,75 41,75 0,03  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru