İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Bitcoin`de "gerçek bir değer" olduğunu görmenin zor olduğunu vurguladı ve bu birimin ödemelerde kullanılıyor olmasının kendisini endişelendirdiğini söyledi.
`Bitcoin`in gerçek değeri olduğunu görmek zor`
13.10.2020 08:06
Son güncelleme : 13.10.2020 08:22
Bailey ayrıca, yatırımcıların, dünyanın en ünlü kripto para biriminin "son derece değişken" olduğu gerçeğini bilmeleri gerektiğine dikkat çekti. Merkez bankacısı, bununla birlikte Bitcoin sahibi olmak istemenin iyi yanlarının da olduğunu kabil etmek gerektiğini belirtti.
Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 1.5 dolayında artışla 11,567 dolara kadar çıktıktan sonra, yeniden 11,400 dolar düzeylerine döndü. Kripto para birimlerinin en büyük hacimlisi 2017 yılının sonlarına doğru 20 bin dolar düzeyine kadar tırmanmıştı.
18:051.178
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVT
|7,70
|422.176.041
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,87
|2.618.198
|% 10,00
|
|RALYH
|5,94
|8.777.410
|% 10,00
|
|FLAP
|6,27
|68.229.984
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.418.524
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.766.755
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|774.828
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.707.669
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|65.208
|% -9,99
|
|COSMO
|11,02
|3.763.550
|% -9,97
|
|PETKM
|4,63
|1.845.684.846
|% 0,43
|
|ODAS
|3,49
|1.224.554.258
|% 9,75
|
|GARAN
|7,14
|1.157.476.343
|% 0,56
|
|ZOREN
|2,88
|1.097.685.353
|% 4,35
|
|SISE
|6,90
|1.089.456.355
|% -0,14
|
|PETKM
|4,63
|1.845.684.846
|% 0,43
|
|ZOREN
|2,88
|1.097.685.353
|% 4,35
|
|ODAS
|3,49
|1.224.554.258
|% 9,75
|
|EKGYO
|1,84
|543.734.689
|% 2,22
|
|TSKB
|1,13
|260.948.722
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8896
|7,8954
|% 0,08
|
|Euro
|9,2958
|9,3233
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,2514
|10,3028
|% -0,21
|
|Frank
|8,6289
|8,6809
|% -0,10
|
|Riyal
|2,0941
|2,1047
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|-9,36
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,08
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|B. Petrol
|41,75
|41,75
|0,03
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