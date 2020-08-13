Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 artışla 1.119,48 puandan başladı.
Borsa, güne nasıl başladı?
13.08.2020 10:06
Son güncelleme : 13.08.2020 10:11
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 5,30 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 1.119,48 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,97 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kazancıyla 1.114,18 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın hftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs aşısına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek olarak öneminin arttığını ifade eden analistler, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
09:551.119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.119
En Düşük
1.119
09:557,3272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0064
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3372
En Düşük
7,2945
09:558,6736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0318
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6840
En Düşük
8,6148
09:55455,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,54
|Açılış
|: 455,59
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
457,89
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler09:55
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% 0,00
|
|IDGYO
|4,61
|22.645.629
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 0,00
|
|KERVT
|5,04
|47.124.983
|% 0,00
|
|SASA
|13,46
|209.714.059
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,56
|156.028.877
|% 0,00
|
|AVHOL
|1,62
|285.580
|% 0,00
|
|BAYRK
|6,01
|2.936.598
|% 0,00
|
|BRKSN
|4,17
|4.856.673
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% 0,00
|
|PGSUS
|49,90
|806.566.112
|% 0,00
|
|ODAS
|2,53
|660.942.912
|% 0,00
|
|BIMAS
|67,20
|483.765.655
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,63
|436.218.346
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% 0,00
|
|ODAS
|2,53
|660.942.912
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,56
|156.028.877
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,61
|136.737.554
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,63
|436.218.346
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3212
|7,3272
|% -0,09
|
|Euro
|8,6627
|8,6736
|% 0,37
|
|Sterlin
|9,5398
|9,5876
|% 0,13
|
|Frank
|8,0187
|8,0670
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9462
|1,9560
|% -0,17
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|18,20
|
|Altın Gr.
|454
|454
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,08
|
|B. Petrol
|45,26
|45,26
|-0,17
|