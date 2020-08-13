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Borsa, güne nasıl başladı?

13.08.2020 10:06

Son güncelleme : 13.08.2020 10:11
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 artışla 1.119,48 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 5,30 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 1.119,48 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,97 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kazancıyla 1.114,18 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın hftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs aşısına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek olarak öneminin arttığını ifade eden analistler, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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EKGYO 2,04 1.596.874.233 % 0,00  
IDGYO 4,61 22.645.629 % 0,00  
KRDMD 3,02 1.664.443.792 % 0,00  
KERVT 5,04 47.124.983 % 0,00  
SASA 13,46 209.714.059 % 0,00  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 7,3212 7,3272 % -0,09  
Euro 8,6627 8,6736 % 0,37  
Sterlin 9,5398 9,5876 % 0,13  
Frank 8,0187 8,0670 % 0,13  
Riyal 1,9462 1,9560 % -0,17  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.934 18,20  
Altın Gr. 454 454 2,19  
Cumhuriyet 3.028 3.073 9,00  
Tam 3.017 3.095 11,56  
Yarım 1.458 1.497 5,60  
Çeyrek 731 748 2,80  
Gümüş.Ons 25,90 25,94 0,42  
Gümüş Gr. 6,11 6,11 0,08  
B. Petrol 45,26 45,26 -0,17  
Seans Raporu 09:55
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