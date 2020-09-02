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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

02.09.2020 13:14

Son güncelleme : 02.09.2020 13:16
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kazanarak 1.086,73 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,54 puan artarak 1.086,73 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,98 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,85 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Fed'in geçen hafta açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrasında konuyla ilgili Fed üyelerinin konuşmalarının da öneminin arttığına işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


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Altın Gr. 467 467 0,77  
Cumhuriyet 3.103 3.150 3,00  
Tam 3.089 3.166 2,31  
Yarım 1.493 1.531 1,12  
Çeyrek 749 766 0,56  
Gümüş.Ons 27,97 28,01 -0,12  
Gümüş Gr. 6,63 6,64 -0,02  
B. Petrol 45,63 45,63 0,05  
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