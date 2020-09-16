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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

16.09.2020 13:17

Son güncelleme : 16.09.2020 13:20
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 değer kazanarak 1.114,84 puana yükseldi.



AA

 

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,61 puan artışla 1.114,84 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,38 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,40 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktardı.

Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


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Tam 3.121 3.199 19,38  
Yarım 1.509 1.547 9,38  
Çeyrek 757 774 4,69  
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Gümüş Gr. 6,58 6,59 0,04  
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