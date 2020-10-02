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Borsa güne düşüşle başladı

02.10.2020 10:09

Son güncelleme : 02.10.2020 10:10
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 azalışla 1.138,91 puandan başladı.



AA

 

Açılışta BIST 100 endeksi, 4,60 puan ve yüzde 0,40 değer kaybederek 1.138,91 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,51 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,45 ile spor oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonrası küresel ölçekte risk algısının arttığını ifade etti.

Vadeli işlemlerde ABD endekslerinin yüzde 2'ye yakın değer kaybettiğini dile getiren analistler, artan tedirginlikle petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının gerilediğini, altının ons fiyatının ise yükseldiğini bildirdi.

Analistler, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin Trump'ın hastalığından nasıl etkileneceğinin piyasaların gündemini meşgul edeceğini kaydederek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki veriler ve devam eden Avrupa Birliği liderler zirvesinin de takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.120 seviyesinin kısa vadeli görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu belirten analistler, 1.155 puanın direnç olarak öne çıktığını vurguladı. 

 


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HDFGS 4,78 67.782.145 % 0,00  
ASELS 18,53 1.759.231.085 % 0,00  
AVOD 7,36 820.976.904 % 0,00  
ADESE 2,13 26.834.888 % 0,00  
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Euro 9,1193 9,1326 % 0,38  
Sterlin 9,9777 10,0277 % 0,31  
Frank 8,4256 8,4763 % 0,37  
Riyal 2,0665 2,0768 % 0,42  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.915 8,58  
Altın Gr. 478 479 4,05  
Cumhuriyet 3.142 3.190 20,00  
Tam 3.125 3.204 18,91  
Yarım 1.511 1.550 9,15  
Çeyrek 758 775 4,58  
Gümüş.Ons 23,98 24,02 0,20  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,08  
B. Petrol 39,62 39,62 -1,31  
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