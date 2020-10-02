Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 azalışla 1.138,91 puandan başladı.
Borsa güne düşüşle başladı
02.10.2020 10:09
Son güncelleme : 02.10.2020 10:10
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 4,60 puan ve yüzde 0,40 değer kaybederek 1.138,91 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,51 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,45 ile spor oldu.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonrası küresel ölçekte risk algısının arttığını ifade etti.
Vadeli işlemlerde ABD endekslerinin yüzde 2'ye yakın değer kaybettiğini dile getiren analistler, artan tedirginlikle petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının gerilediğini, altının ons fiyatının ise yükseldiğini bildirdi.
Analistler, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin Trump'ın hastalığından nasıl etkileneceğinin piyasaların gündemini meşgul edeceğini kaydederek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki veriler ve devam eden Avrupa Birliği liderler zirvesinin de takip edileceğini söyledi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.120 seviyesinin kısa vadeli görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu belirten analistler, 1.155 puanın direnç olarak öne çıktığını vurguladı.
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
0
En Düşük
0
18:057,7699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0239
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7792
En Düşük
7,7252
18:059,1326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0349
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1326
En Düşük
9,0459
18:05478,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,57
|Açılış
|: 477,92
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|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRNYO
|2,38
|3.454.099
|% 3,24
|
|HDFGS
|4,78
|67.782.145
|% 0,00
|
|ASELS
|18,53
|1.759.231.085
|% 0,00
|
|AVOD
|7,36
|820.976.904
|% 0,00
|
|ADESE
|2,13
|26.834.888
|% 0,00
|
|ASELS
|18,53
|1.759.231.085
|% 0,00
|
|HDFGS
|4,78
|67.782.145
|% 0,00
|
|KRONT
|27,48
|22.963.103
|% 0,00
|
|PRKME
|4,63
|22.791.763
|% 0,00
|
|KOZAL
|79,95
|347.718.691
|% 0,00
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% 0,00
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,00
|
|ASELS
|18,53
|1.759.231.085
|% 0,00
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 0,00
|
|THYAO
|10,54
|1.178.812.109
|% 0,00
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% 0,00
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,00
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,41
|787.664.329
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,72
|330.697.560
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7677
|7,7699
|% 0,31
|
|Euro
|9,1193
|9,1326
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,9777
|10,0277
|% 0,31
|
|Frank
|8,4256
|8,4763
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0665
|2,0768
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|8,58
|
|Altın Gr.
|478
|479
|4,05
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|39,62
|39,62
|-1,31
|