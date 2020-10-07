Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa güne düşüşle başladı

07.10.2020 10:04

Son güncelleme : 07.10.2020 10:07
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 azalışla 1.150,10 puandan başladı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 3,61 puan ve yüzde 0,31 değer kaybederek 1.150,10 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,19 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,04 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,91 ile turizm oldu.

Dün gün içinde 1.170 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü yüzde 0,60 değer kaybıyla 1.153,71 puandan tamamladı.

Analistler, jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın bu akşam saat 21.00'de yayımlanacak toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de, ekonomiyi teşvik paketinin 3 Kasım'daki başkanlık seçiminin sonrasına bırakıldığını ve bunun da pay piyasalarını baskıladığını dile getiren analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin önemli olduğuna değinerek, bu seviyenin altında 1.120 desteğinin, üzerinde ise 1.180 direncinin gündeme gelebileceğini söyledi. 


ETİKETLER
borsapiyasaaçılış




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.154
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.154  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARAN 7,11 2.170.558.708 % 0,00  
KOZAA 13,35 118.588.208 % 0,00  
MARTI 1,25 12.728.940 % 0,00  
GLYHO 5,51 576.242.804 % 0,00  
IPEKE 12,12 235.382.418 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8438 7,8496 % 0,66  
Euro 9,2187 9,2295 % 0,85  
Sterlin 10,1236 10,1743 % 1,17  
Frank 8,5451 8,5966 % 1,01  
Riyal 2,0914 2,1019 % 0,93  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.890 1.891 12,28  
Altın Gr. 475 475 4,09  
Cumhuriyet 3.164 3.212 14,00  
Tam 3.146 3.226 4,41  
Yarım 1.521 1.560 2,13  
Çeyrek 763 780 1,07  
Gümüş.Ons 23,58 23,62 0,54  
Gümüş Gr. 5,93 5,94 0,16  
B. Petrol 42,22 42,22 -0,43  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru